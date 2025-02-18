Technische details Nothing Phone 3a-modellen uitgelekt

Een leaker heeft technische details onthuld van de aankomende Nothing Phone 3a-serie. Nothing bereidt de release voor van twee nieuwe smartphones in het middensegment. De Phone 3a en 3a Pro verschijnen op 4 maart.

De Indiase website Smartprix zegt de technische details te hebben ontvangen van de leaker Shivam Kumar. Beide toestellen worden aangedreven door Qualcomms Snapdragon 7s Gen 3-processor, gefabriceerd op het 4nm-procedé. Deze chip combineert een 2,5GHz-Prime-core met drie 2,4GHz-Performance-cores en vier 1,8GHz-Efficiency-cores. De grafische taken worden afgehandeld door een Adreno 810-gpu, terwijl een Qualcomm Hexagon-npu AI-berekeningen uitvoert.

Verder is van de 3a Pro meer bekend over het camerasysteem. Het hoofdsysteem bestaat uit drie sensoren: een primaire camera met 50 megapixel, een Sony LYT-600-sensor met 50 megapixel, 3x optische zoom en optische beeldstabilisatie, en een 8-megapixel-ultragroothoekcamera. De zoomlens maakt hybride zoom tot 60x mogelijk. De reguliere 3a moet het doen met 2x optische zoom.

De toestellen delen verder een 6,72"-amoledscherm met een verversingssnelheid van 120Hz en een 5000mAh-accu. De behuizing krijgt een IP64-rating voor stof- en waterdichtheid. Nothing mikt volgens Smartprix voor het basismodel op een startprijs onder de 25.000 roepie, omgerekend ongeveer 275 euro. De Pro-variant zou rond de 30.000 roepie moeten kosten, ongeveer 330 euro. De prijzen in Europa zijn niet bekend.

Nothing Phone (3a)-teaser

Door Andrei Stiru

Redacteur

Feedback • 18-02-2025 11:18 35

18-02-2025 • 11:18

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Reacties (35)

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zenlord 18 februari 2025 11:32
6.72"...
Had bij een eerder bericht over de 3a gelezen dat dit misschien een kleinere smartphone zou worden, dus was geïnteresseerd. Nu niet meer.
Danny Ansems @zenlord18 februari 2025 12:10
Ik heb zelf een Phone 2 gehad alleen maar ellende, batterij die een halve dag meekon en toen ze eenmaal de 2A uitbrachte was de Phone 2 verleden tijd het leek wel alsof ze de telefoon achter hun hadden gelaten. Toen amazon gecontacteerd en kon de telefoon gelukkig retourneren en ik was niet de enige op de site waren er meer dan 70 offers met 2de hands device.
tweakkjoost @Danny Ansems18 februari 2025 13:54
Ik heb de NP2 nog steeds en geniet er elke dag van. Uitstekende batterijduur, beter dan elke telefoon die ik ooit heb gehad. Inmiddels NothingOS3.0 en Android 15 erop. Draait perfect met doorlopend updates. Zeer tevreden mee. Het is onzin dat de de telefoon achter zich hadden gelaten, in tegendeel zelfs, ze blijven ook de NP1 updaten naar de laatste versies.
JayVnl @Danny Ansems18 februari 2025 12:17
Gek, dik anderhalf jaar in gebruik en de batterij gaat makkelijk een dag mee en in december Android 15 update gehad, dat kan je van sommige Samsungs bijvoorbeeld niet zeggen die daarbij nog in de beta zitten 🙈

Klopt wel dat de Phone 2a meer aandacht heeft gehad en eerder was met updates maar doordat deze een grotere user base heeft enigszins logisch om zo sneller bugs te kunnen fixen bij nieuwe updates.
musje83 @Danny Ansems18 februari 2025 14:37
Ook ik heb al bijna 2 jaar de NP2 en nul issues, uitstekende batterij en continue updates (inmiddels Android 15 / NothingOS 3.0). Ding blijft snel en probleemloos.
Obfzk8R @Danny Ansems18 februari 2025 20:26
Bijzonder, ik heb de NP 2 en heb nooit een ander merk gehad, die zo lang meeging op een lading. (Hoewel de One plus One 3 van mijn zoon het ook best goed doet.)
swhnld
@zenlord18 februari 2025 11:54
Schermdiagonaal zegt ook niet alles, met de steeds dunnere bezels kan een telefoon een groter scherm in dezelfde behuizing of in een kleinere behuizing hebben.
Daarom ook in de Pricewatch kun je beter op formaat filteren dan op schermdiagonaal als je iets zoekt qua compact formaat (uiteraard als je een bepaalde schermdiagonaal wil kun je daarop ook filteren).

Er was deze week ook een nieuwe BBG uit rondom de nu verkrijgbare compactere modellen:
Best Buy Guide: De beste kleine(re) smartphones
Marco Borsatan @swhnld18 februari 2025 12:04
Tot op zekere hoogte, maar een 6.72 inch scherm betekend minimaal een 6.72 inch voorkant. Ik hoopte eigenlijk ook dat nothing het gaatje in de markt zou vullen voor een sub 6 inch smartphone maar helaas.

Had geen echte rede om dit te denken, maar aangezien er op dit moment geen competitie is op dat gebied lijkt het mij dat een relatief klein bedrijf als nothing daar toch voor hun significante aantallen kan verkopen.
swhnld
@Marco Borsatan18 februari 2025 14:39
Ja, maar je hardware moet ook erin passen, dus als je een kant en klare printplaat kunt gebruiken, of er moet er een apart voor jou ontworpen worden, heeft ook weer een investering in apparatuur in een fabriek tot gevolg. En dan moet ook de accu er nog in passen en groot genoeg zijn om de dag door te komen.

Als je nog wil, kun je zoeken naar de iPhone SE 2022, die heeft nog 4,7 inch scherm (al is die fysiek wel een stuk groter door de bezels), de nieuwe SE zou op 6,1 inch uit komen volgens de laatste geruchten, maar morgen weten we meer.
Kiswum
@swhnld18 februari 2025 12:28
De laatste 5 jaar kun je aan het scherm diagonaal op zich wel inschatten hoe groot de telefoon is. Bij een 22:9 scherm is het een ander verhaal, dit is vooral het geval bij Sony Xperia smartphones. Die smartphones zijn een stuk hoger, maar wel smaller.

Helaas kwam de BBG een maand te vroeg. In dat rijtje zou de Xiaomi 15 niet misstaan die rond 2 maart in Europa uitkomt.

Een high-end smartphone met een 6,36" scherm.
swhnld
@Kiswum18 februari 2025 14:31
Tsja, als je kijkt naar inches komt dan op formaat een Samsung S25 met 6,2 inch wat mij betreft dan toch eerder dan de Xiaomi 15 met 6,36 inch (net zo groot als de Xiaomi 14 overigens qua diagonaal maar fysiek is de 15 net iets kleiner volgens https://nanoreview.net/en...re/xiaomi-15-vs-xiaomi-14 ). De S25 is met zijn 6,2 inch scherm zelfs fysiek iets kleiner dan de S24 die ook een 6,2 inch scherm heeft, maar vanwege de prijs krijgt vanuit Tweakers de S24 de voorkeur, waarbij ze als winnaar de Pixel 9 pro aanwijzen met 6,34 inch scherm.

De Sony telefoons zijn inderdaad lang, maar wel smal, als je die in een 1 hand mode gebruikt zijn alle schermelementen onderin het scherm vaak wel te bedienen.

En schermdiagonaal kan helpen als richtlijn, maar zeker in goedkopere telefoons zie je vaak dat de bezels stiekem best wel ruimte innemen. Dus mijn advies blijft om op de fysieke maten te filteren in de Pricewatch, en wat daar uit komt te verfijnen.
Of als je het veroorloven kan en wil om een Flip telefoon te nemen, daar zijn de kinderziektes nu ook wel uit naar ik hoor.
TV_NERD @zenlord18 februari 2025 13:01
Een Galaxy S24 is 6.2", perfect toch? Een Iphone 15 is 6.1" Juist midrange en budgettelefoons hebben vaak grote schermen. De microfoon in mijn toestel is net kapot gegaan en ik moet dus helaas een nieuwe, zal waarschijnlijk een refurbished/a-klasse 2nd hand S24 worden, die heb je hier voor ~500 Eur. Precies goed.
maevian @TV_NERD18 februari 2025 13:05
Is wat je perfect noemt, vind mijn iPhone 13 mini perfect van grootte. Binnenkort de batterij eens laten vervangen, maar blijf deze telefoon gebruiken tot de ondersteuning stopt.
Scribe 18 februari 2025 11:35
Lijkt niet of er (behalve SoC) veel verschillen zijn met de Nothing Phone 2a, of mis ik hier iets?
Nog steeds helaas niet voldoende waterdicht... Hopelijk hebben ze iniedergeval het probleem met het OLED-paneel opgelost waar de 2a last van heeft.
Corsa_GSi @Scribe18 februari 2025 11:48
Heb een 2A, maar geen problemen met het scherm.
Wat waren precies de klachten?
Scribe @Corsa_GSi18 februari 2025 11:57
Als je met lage helderheid probeert (donker-)grijze content af te spelen begint het scherm een beetje te glitchen, wat vaak omgeschreven wordt als een groene tint die doorlekt. De theorie is dat dit door het OLED paneel komt, maar dat is volgensmij puur speculatie :P

Ik heb het zelf zeker wel eens ervaren maar heb er niet heel veel last van. Op Reddit zijn er redelijk wat reports van mensen die hierover klagen:

https://www.reddit.com/r/...s/green_screen_in_new_2a/
https://www.reddit.com/r/...acement_green_tint_issue/
https://www.reddit.com/r/..._green_tintscreen_issues/

Vanuit anecdotisch bewijs lijkt het me heel sterk dat dit iets met burn-in te maken heeft (ondanks wat sommige mensen beweren) aangezien ik dit al binnen een paar uurtjes had, zonder dat ik mijn telefoon ooit gebruikt hebt in warme/lichte omgevingen, en ook mijn helderheid rond de 20-30% had.

Edit:
Als je het zelf eens wilt ervaren, ik merk het vooral als je met lage helderheid de fingerprint authenticatie (hoe heet het ook alweer, applocker?) probeert te gebruiken.

[Reactie gewijzigd door Scribe op 18 februari 2025 11:58]

Numpienick @Scribe18 februari 2025 12:17
Mijn toen gloednieuwe Phone 1 had dat heel erg. Het was toen wel verbeterd met een software update, maar ik heb hem uiteindelijk door een andere Phone 1 laten vervangen die het probleem niet had. Ik heb nu al een tijd een Phone 2 en die heeft het probleem bijna niet. Alleen bij de laagste helderheid op grijze achtergronden is er een soort banding issue te zien, maar dit is niet heel storend. Ik zie het niet als ik er niet op let.

Op r/NothingTech zie ik regelmatig de scherm problemen voorbij komen met banding en/of groene tint op een lage helderheid. Bij sommige toestellen is het echt heel erg en gewoon een defect, zoals bij mijn Phone 1, waardoor ik het gewoon terug zou sturen.
DamirB @Scribe18 februari 2025 14:57
Een tele camera eindelijk. Een telefoon zonder tele is voor mij een dealbreaker
Bierkameel 18 februari 2025 11:49
Jammer, weer een halve tablet in plaats van een telefoon.
Als je een kleine Android telefoon wil die je met 1 hand kan bedienen is er veel te weinig keuze.
Kapotlood 18 februari 2025 11:57
Dan heb je dus uiteindelijk een 3A en 3A Pro die op de camera na zo te zien niet bijzonder veel van elkaar verschillen, én een gewone 3? Die benaming lijkt me wel een beetje verwarrend worden als je puur kijkt naar de specificaties in dat geval.
DonJunior 18 februari 2025 12:03
Jammer dat Nothing toch ook weer het pad op gaat van de over-gecompliceerde naamgevingen.
Wat is mis met gewoon Phone 1, Phone 2 opgevolgd door Phone 3?
Nee nu moet er toch weer een aparte tak komen met de Phone 2a Plus en Phone 3a Pro
rens-br Forum Admin IN & Moderator Mobile
@DonJunior18 februari 2025 12:11
Ze zijn ooit begonnen met
- Nothing Phone 1 en 2 -> High-end

Daarna kwamen de a modellen:
- Nothing Phone 2a / 2a Plus3a / 3a Pro -> Mid-range modellen.

Tot nu toe nog redelijk te begrijpen.

Vind het alleen jammer dat Nothing niet alleen telefoons uitbrengt onder de 'Nothing' naam, maar ook onder de CMF naam: nieuws: Nothing-merk CMF introduceert Phone 1 met verwisselbare achterkant vo...

[Reactie gewijzigd door rens-br op 18 februari 2025 12:14]

Pentiummania 18 februari 2025 13:15
Er staat ook al een video online: YouTube: Unreleased Phone (3a) vs iPhone 16 Pro Max van https://nothing.community...ok-at-the-phone-3a-camera Soms staan aankomende telefoons al hier https://www.gsmarena.com/nothing-phones-128.php
https://nanoreview.net/en...lcomm-snapdragon-7s-gen-3

[Reactie gewijzigd door Pentiummania op 18 februari 2025 13:31]

Barrycade 18 februari 2025 12:08
Zonder NFC blijven het leuke modellen, maar die dus NFC missen. En daardoor voor een gemiddelde telefoon bezitter een niet interessante lijn.

Oh excuus, op de een of andere manier dacht ik dat NFC niet op de goedkope modellen zat. Move one carry on, nothing on the hand

[Reactie gewijzigd door Barrycade op 18 februari 2025 13:32]

rens-br Forum Admin IN & Moderator Mobile
@Barrycade18 februari 2025 12:12
Hoe kom je erbij dat er geen NFC op zit? Dat zit op de 1, 2 en 2a voor zover ik weet wel gewoon?
Toet3r @rens-br18 februari 2025 13:47
Ik heb de Nothing Phone 2a en die heeft inderdaad NFC.
betonnerd @Barrycade18 februari 2025 12:18
Hoezo missen ze NFC? Staat niks over in het artikel en de bron en in ieder geval de 2, 2a en 2a plus hebben dat gewoon.
Gropah @Barrycade18 februari 2025 12:40
NFC verschilt echt heel erg per gebruiker of het nodig is. Ik gebruik het zelf niet tot nauwelijks omdat in geen Google Pay wil gebruiken.
Obfzk8R @Barrycade18 februari 2025 20:46
Zit zeer zeker NFC op. Wat alleen wel een klein beetje jammer is dat bij vakanties naar het buitenland er geen E-sim gebruikt kan worden, zoals bij Samsungs e.d. wel kan.
Settler11 18 februari 2025 12:01
edit: nvm

[Reactie gewijzigd door Settler11 op 18 februari 2025 12:01]

rens-br Forum Admin IN & Moderator Mobile
18 februari 2025 12:17
Als de prijs in dit artikel ook maar enigzinds klopt is, zijn het wel mooie toestellen voor hun prijs. Echter was de (advies)prijs van de 2a 329 euro en de prijs van de 2a plus 429 euro, dus ik verwacht zelf dat de prijzen wat hoger komen te liggen.

[Reactie gewijzigd door rens-br op 18 februari 2025 12:17]

Jazco2nd 18 februari 2025 13:20
6,72"-amoledscherm
Zet dit in de headline of voeg een tag toe aan artikelen "big phone" of "phablet".. kan ik die overslaan :)
Zer0 @Jazco2nd18 februari 2025 15:30
Efficienter om het andersom te doen... "mini phone" "kleine handen phone" :)

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