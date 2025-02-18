Technische details Nothing Phone 3a-modellen uitgelekt

Een leaker heeft technische details onthuld van de aankomende Nothing Phone 3a-serie. Nothing bereidt de release voor van twee nieuwe smartphones in het middensegment. De Phone 3a en 3a Pro verschijnen op 4 maart.

De Indiase website Smartprix zegt de technische details te hebben ontvangen van de leaker Shivam Kumar. Beide toestellen worden aangedreven door Qualcomms Snapdragon 7s Gen 3-processor, gefabriceerd op het 4nm-procedé. Deze chip combineert een 2,5GHz-Prime-core met drie 2,4GHz-Performance-cores en vier 1,8GHz-Efficiency-cores. De grafische taken worden afgehandeld door een Adreno 810-gpu, terwijl een Qualcomm Hexagon-npu AI-berekeningen uitvoert.

Verder is van de 3a Pro meer bekend over het camerasysteem. Het hoofdsysteem bestaat uit drie sensoren: een primaire camera met 50 megapixel, een Sony LYT-600-sensor met 50 megapixel, 3x optische zoom en optische beeldstabilisatie, en een 8-megapixel-ultragroothoekcamera. De zoomlens maakt hybride zoom tot 60x mogelijk. De reguliere 3a moet het doen met 2x optische zoom.

De toestellen delen verder een 6,72"-amoledscherm met een verversingssnelheid van 120Hz en een 5000mAh-accu. De behuizing krijgt een IP64-rating voor stof- en waterdichtheid. Nothing mikt volgens Smartprix voor het basismodel op een startprijs onder de 25.000 roepie, omgerekend ongeveer 275 euro. De Pro-variant zou rond de 30.000 roepie moeten kosten, ongeveer 330 euro. De prijzen in Europa zijn niet bekend.