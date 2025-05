Nothing toont uiterlijk van Phone 3a Pro

Nothing heeft het uiterlijk van het Phone 3a-toetsel onthuld. Het gaat vermoedelijk om de Pro, al bevestigt Nothing dat niet zelf. De telefoon krijgt onder meer een groot camera-eiland, dat volgens Nothing nodig is vanwege de periscoopcamera.

De smartphonefabrikant laat vooral de achterzijde van de telefoon zien, die een groot camera-eiland heeft met drie camerasensors en een led-flitser. Nothing-ontwerpers leggen in onderstaande video uit dat het camera-eiland die vorm heeft, omdat de 3a Pro een periscoopcamera heeft. Deze is dikker dan reguliere camerasensors. Het alternatief was een 'grote bubbel' aan de achterzijde van het toestel, maar dat wilden de ontwerpers niet. Dus kozen ze voor het camera-eiland.

De ontwerpers laten in de video ook andere ontwerpkeuzes zien die ze hebben gemaakt en andere prototypes voor het toestel. De Phone 3a Pro kan met die periscoopcamera tot 60 keer zoomen, al gaat het hierbij niet alleen om optische zoom. Verder krijgt de telefoon volgens een eerder gerucht een 8-megapixel-ultragroothoekcamera en een 50-megapixel-primairecamera. De reguliere 3a zou een 2x-optische-zoomcamera krijgen.

Volgens die eerdere geruchten krijgt de Nothing Phone 3a-serie Qualcomms Snapdragon 7s Gen 3-soc, een 6,72"-120Hz-amoledscherm en een 5000mAh-accu. Nothing geeft op 4 maart meer details over de telefoons.