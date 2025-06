Crucial MX500-SATA-ssd bereikt end-of-lifestatus

Micron, het moederbedrijf van Crucial, heeft laten weten de productie van de MX500 SATA-ssd stapsgewijs te beëindigen. De ssd-serie werd in 2018 geïntroduceerd maar is nog altijd populair in de Pricewatch.

Het nieuws werd ontdekt door een gebruiker op Reddit en werd later door Crucial bevestigd aan de Duitse techwebsite ComputerBase. "De Crucial MX500 was zeker een geweldige drive. We maken ruimte in de line-up voor nieuwe producten en kijken ernaar uit om binnenkort met jullie te delen wat er gaat komen", zegt een Crucial-woordvoerder tegen ComputerBase.

De eerste modellen hebben op Crucials eigen webwinkel al de end-of-lifestatus gekregen. Dat betreffen specifiek de 250GB- en 4TB-modellen. De varianten van 500GB, 1TB en 2TB hebben nog geen eol-status gekregen op die website, maar zijn momenteel niet leverbaar bij Crucial zelf.

De MX500-serie verscheen ongeveer zeven jaar geleden en maakt gebruik van tlc-nandgeheugen en dram-cache. De drive beschikt over een SATA-interface en haalt daarmee sequentiële lees- en schrijfsnelheden van respectievelijk 550 en 510MB/s. Micron heeft tegenover ComputerBase verklaard dat er nieuwe producten in ontwikkeling zijn, maar deelt daar verder geen details over. De MX500-serie was bij release populair en staat nog altijd hoog in het Pricewatch-ssd-overzicht.