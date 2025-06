Oud-president hint erop dat Rusland gekraakte software zal legaliseren

De Russische oud-president Dmitri Medvedev heeft gezegd dat Rusland het gebruik van gekraakte software mogelijk zal legaliseren. Hij bedankte de makers van software die het mogelijk maken om betaalde software gratis te gebruiken.

Medvedev noemt het een 'vergeldingsactie op intellectueel eigendom'. Veel softwarebedrijven mogen niet langer handelen met Rusland door de sancties die vorig jaar na de inval in Oekraïne tegen het land zijn ingesteld. Daarom is Rusland aangewezen op gekraakte software, zegt Medvedev. De oud-president staat bekend als rechterhand van de huidige president Vladimir Poetin. Hij was president van 2008 tot 2012 en premier van 2012 tot 2020.

De politicus bedankt de ontwikkelaars die het mogelijk hebben gemaakt om betaalde software gratis te gebruiken. Volgens Torrentfreak is Rusland bezig met wetgeving die streamingdiensten en bioscopen toestaat om films zonder licentie te laten zien. Omdat dat in strijd is met internationale verdragen, zouden zij mogelijk wel betalen voor het gebruik ervan.