Meta liet jarenlang websites scrapen terwijl dat op Facebook niet mocht

Techgigant Meta betaalde jarenlang een bedrijf om websites te scrapen, terwijl het juist probeerde te voorkomen dat die praktijk plaatsvond op Facebook en Instagram. Dat schrijft financieel persbureau Bloomberg. Meta zou geen sites van concurrenten hebben laten scrapen.

Meta wilde met het scrapen onder meer profielen van merken op Facebook voorzien van inhoud, schrijft Bloomberg. Ook wilde het met de praktijk kwaadaardige websites en phishingsites opmerken. Het bedrijf dat websites scrapete voor Meta, Bright Data, biedt onder meer ook aan om data te scrapen van Twitter en TikTok.

Bloomberg ontdekte de praktijk in rechtbankdocumenten, waaruit bleek dat Meta tot 2021 een professionele relatie had met Bright Data om data te laten scrapen. Meta is daar op zijn eigen platforms op tegen en probeert actief scraping tegen te gaan op onder meer Facebook en Instagram.

Meta stopte de samenwerking met Bright Data na te hebben ontdekt dat laatsgenoemde voorwaarden over het geautomatiseerd verzamelen en verkopen van data had geschonden. Dat gebeurde vorig jaar. Meta heeft volgens de documenten minstens zes jaar gebruikgemaakt van de diensten.