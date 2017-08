Be quiet brengt sfx-l-voedingen met 120mm-ventilator uit

Be quiet heeft zijn eerste voedingen van het sfx-l-formaat uitgebracht. Vooralsnog zijn er twee varianten, van 500W en 600W, die respectievelijk 109 en 129 euro kosten. De voedingen zijn modulair en hebben een 80Plus Gold-certificering.

In de voedingen zit een temperatuurgestuurde 120mm-ventilator met een maximale snelheid van 1450rpm en er worden condensatoren uit Japan gebruikt volgens de fabrikant. De SFX L Power-modellen zijn geheel modulair uitgevoerd, wat volgens be quiet er voor zorgt dat in een kleine behuizing er geen kabels in de weg zitten die de airflow verhinderen. De kabels hebben een plat profiel wat het makkelijk moet maken om ze weg te werken. Er zijn vier pci-e-connectors beschikbaar, zodat het mogelijk is om meerdere gpu's aan te sluiten. Be quiet levert een atx-adapter mee waardoor de voedingen ook in grotere kasten geplaatst kunnen worden.

Sfx-l-voedingen zijn iets langer dan de kleine sfx-modellen en bieden daardoor plaats aan een 120mm-ventilator in plaats van een 80mm-model. Dat levert in het algemeen een stillere werking op. Andere fabrikanten hebben al langer sfx-l-voedingen in hun assortiment. Volgens be quiet zijn de SFX L Power-voedingen geen vervanging voor de bestaande SFX Power 2-modellen, maar een high-end alternatief. De goedkopere SFX Power 2-voedingen zijn al enkele jaren te koop in uitvoeringen van 300W en 400W en hebben een 80Plus Bronze-certificaat.

Onder andere ComputerBase en Hardware.info hebben reviews van de nieuwe voedingen gepubliceerd.