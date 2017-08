AOC roept monitoren terug wegens risico op elektrische schok

Beeldschermfabrikant AOC roept twee van zijn monitoren met externe voedingen terug, vanwege het risico op een elektrische schok. Het gaat om de PDS241 en PDS271, die sinds mei en juni te koop zijn.

Volgens AOC voldoet een klein aantal van de adapters niet aan de eisen voor minimale afstanden tussen de interne componenten. Het risico op een elektrische schok kan daardoor niet geheel worden uitgesloten. De fabrikant verzoekt klanten om de PDS241- en PDS271-monitoren niet langer te gebruiken en ze uit het stopcontact te halen.

AOC gaat bezitters van de monitoren van een vervangend exemplaar voorzien. Er is nog geen website opgezet waar klanten terecht kunnen, de fabrikant maakt vooralsnog alleen melding van de terugroepactie in een persbericht via e-mail. Daarin schrijft het bedrijf dat het momenteel in gesprek is met distributeurs om te zorgen dat gebruikers hun monitor makkelijk kunnen retourneren en een nieuw exemplaar ontvangen.

De AOC PDS241 staat sinds 13 juni in de Pricewatch. De PDS271 wordt sinds 20 mei aangeboden bij webwinkels.