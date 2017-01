Door Emile Witteman, donderdag 5 januari 2017 16:15, 20 reacties • Feedback

Be quiet heeft bekendgemaakt dat gebruikers die een processorkoeler van het bedrijf hebben aangeschaft die op dit moment nog in productie is, gratis een upgradekit voor een AM4-socket kunnen aanvragen.

Het bedrijf deelt de upgradekits uit zodat de gebruikers geen nieuwe koeler hoeven te kopen als ze een computer op basis van AMD's nieuwe socket bouwen en ze al een koeler van be quiet hebben aangeschaft. Koelers die al passen op huidige AMD-moederborden en geen backplate nodig hebben, passen volgens be quiet ook op AM4-moederborden en hebben daarom de upgradekit niet nodig.

De upgradekits komen beschikbaar voor de Dark Rock 3, Dark Rock Pro 3, Dark Rock TF, Shadow Rock 2 en Shadow Rock Slim. Ook waterkoelsetjes uit de Silent Loop-serie krijgen een kit. De kits kunnen vanaf 9 januari op de website van be quiet aangevraagd worden en in de loop van het jaar zal hij bij alle genoemde processors meegeleverd worden.