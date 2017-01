Door Emile Witteman, dinsdag 17 januari 2017 14:38, 10 reacties • Feedback

Be quiet heeft een nieuwe behuizing aangekondigd. De Pure Base 600 biedt ruimte aan atx-moederborden en is voorzien van geluidsdempend materiaal. De behuizing heeft een adviesprijs van 89 euro.

In de behuizing is er plaats voor een atx-moederbord, drie 3,5"-schijven, twee 5,25"-drives en twee 2,5"-drives achter het moederbord. Voorin de behuizing en aan de bovenkant passen er twee 140mm-ventilators of drie 120mm-exemplaren. Aan de achterkant past een 120mm-exemplaar. Be quiet levert een 120mm- en een 140mm-ventilator met de behuizing mee.

De kast is gemaakt van staal en kunststof en is rondom met geluiddempend materiaal afgewerkt. Verder kunnen de cages van de 5,25"-drives verwijderd worden om ruimte te maken voor 360mm-radiators aan de voor- of bovenkant. Aan de voorkant van de behuizing zijn twee usb 3.0-poorten, twee audioaansluitingen en een fancontroller te vinden. Het paneel aan de voorkant biedt ruimte voor twee 5,25"-modules met een frontpanel-element.

De Pure Base 600 is vanaf dinsdag verkrijgbaar voor een adviesprijs van 89 euro. Tweakers heeft dinsdag een review van de behuizing geplaatst.