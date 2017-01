Door Willem de Moor, dinsdag 17 januari 2017 13:00, 16 reacties • Feedback

Samengevat De Pure Base 600 is het instapmodel van be quiet, maar dat betekent niet dat je een budgetmodel mag verwachten, noch wat prijs, noch wat features of prestaties betreft. De behuizing kost bij introductie ongeveer negentig euro en daarvoor krijg je een behuizing die vooral idle uitstekend presteert wat geluid en warmtehuishouding betreft. Onder belasting worden componenten iets warmer, maar blijven de prestaties voldoende. Het grootste probleem voor de Pure Base is de concurrentie. Voor 90 euro koop je stille alternatieven van niet alleen be quiet zelf, maar ook van bijvoorbeeld Fractal Design of Corsair. Pluspunten Rustig en strak ontwerp

Flexibele indeling

Goede ventilators meegeleverd Minpunten Belast vrij warm door isolatie

Prijzig vergeleken met Silent Base Eindoordeel Prijs bij publicatie: € 90,-

Het Duitse be quiet heeft de smaak van behuizingen te pakken en introduceert van de Silent Base-modellen, naast het topmodel Dark Base Pro 900, nu ook een budgetvariant: de Pure Base. Het bedrijf hanteert die naamgeving voor verschillende productlijnen. Zo worden de topmodellen van de voedingen of processorkoelers Dark Base genoemd en zijn de goedkopere versies Pure Base-modellen.

Vooralsnog komt de Pure Base in slechts één uitvoering op de markt: de Pure Base 600. Die behuizing lijkt nog het meest op de Silent Base 600, alleen ontbreken features als de afsluitbare ventilatieroosters en het deurtje voor de 5,25"-drivebays. De Pure Base 600 is dan ook een no-nonsense behuizing, die bedoeld is voor wie een behuizing met Deutsche Gründlichkeit in huis wil halen, zonder daarvoor de hoofdprijs te betalen.

We hebben de Pure Base 600 dan ook in huis gehaald en bouwen ons standaardtestsysteem in om de prestaties op het gebied van koeling en geluidsproductie, en de inbouwmogelijkheden te bekijken. Heeft be quiet met de Pure Base 600 een aantrekkelijke behuizing voor de kleinere portemonnee gemaakt of kun je beter doorsparen voor de duurdere varianten? We kijken naar de Pure Base 600 en vergelijken die met be quiets eerdere behuizingen en alternatieven in hetzelfde prijssegment.