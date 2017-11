be quiet! Dark Base 700

Na de Pure Base-introductie van begin dit jaar werd het voor het Duitse be quiet weer hoog tijd voor een topmodel in de behuizingenserie. Zoals bekend hanteert het bedrijf drie lijnen voor zijn behuizingen. De Pure-serie is de budgetserie, voor zover je daarvan kunt spreken bij dit merk, de Silent-producten zijn nog meer dan de rest op stilte gericht en de toplijn wordt gevormd door de Dark-serie.

Die toplijn bestond tot voor kort maar uit één product, weliswaar in twee uitvoeringen: de Dark Base 900. De serie krijgt uitbreiding met de Dark Base 700, wat afmetingen betreft een middenmaat. Waar de 900 namelijk een fullsize-toren is, is de Dark Base 700 een midtower, met uiteraard genoeg ruimte voor grote moederborden en dikke koeling.

De Dark Base 700 belooft een high-end midtower te zijn en de prijs is daar ook naar. Met een adviesprijs van 189 euro is de behuizing allesbehalve goedkoop. De hamvraag is natuurlijk of je ook waar voor je geld krijgt. Aan de specificaties zal het niet liggen; tijd voor een praktijktest.