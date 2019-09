Intel trekt melding over degradatieproblemen Apollo Lake-processors in

Intel blijft de B1-stepping van de Apollo Lake-processors Celeron N3350, J3355 en J3455 en de Pentium N4200 leveren, naast de nieuwe F1-stepping. Het bedrijf heeft de melding over degradatieproblemen bij de chips ingetrokken.

Klanten die geen IOTG Long Life Product Availability vereisen kunnen de B1-stepping van de Celeron N3350, J3355 en J3455 en de Pentium N4200 blijven kopen omdat de stepping voldoet aan de eisen die Intel stelt voor pc-gebruik. Dat meldt Intel in een herziene product change notice. De Internet of Things Group van Intel levert de gereviseerde F1-stepping voortaan aan klanten die beschikbaarheid met lange levenscyclus nodig hebben.

De melding wijkt af van de product change notice die Intel dinsdag publiceerde over de F1-stepping van de betreffende processors. In dat document sprak Intel over problemen met low pin count, de real time clock en de sdkaart-interface die maakten dat de signalen na meerdere jaren gebruik sneller degradeerden dan Intel als kwaliteitseis heeft. Daarbij stelde Intel dat de B1-stepping discontinued was en vervangen werd door de F1-stepping, die te herkennen is aan het E-achtervoegsel in de naam van de processor.

In antwoord op vragen van Tom's Hardware geeft Intel geen details over het terugtrekken van de eerdere productmelding. Wel herhaalt het bedrijf de claim dat zowel de B1- als de F1-steppings geschikt zijn bevonden voor pc-gebruik.