"Crytek werkt aan remaster van Crysis voor pc, consoles en Switch"

Op de Crysis-website is informatie verschenen over Crysis Remastered, een game die in ontwikkeling is voor de pc, PlayStation 4, Xbox One en Nintendo Switch. Ontwikkelaar Crytek hintte eerder al naar een remaster van de grafisch veeleisende game uit 2007.

Op het moment van schrijven toont Crysis.com een filmpje van enkele seconden in een loop, zonder inhoudelijke informatie. Een Twitter-gebruiker merkte op dat de pagina over het cookiebeleid een logo van Crysis Remastered bevat. Verder bleek via de broncode van de site meer informatie te achterhalen, waaronder een afbeelding met daarop de platforms waarop de nieuwe versie van Crysis uitkomt.

Een van de afbeeldingen toont een screenshot van de game. De omgeving die daarop is te zien, lijkt veel op het fragment dat onlangs in een demonstratievideo van de CryEngine verscheen. In twee van dat soort video's heeft Crytek de afgelopen tijd fragmenten getoond die aan Crysis doen denken, zonder erbij te vermelden welke game het is. Ook begon het Twitter-account van Crysis deze week weer berichten te plaatsen, dat gebeurde voor het laatst in 2016.

Crytek heeft Crysis Remastered nog niet officieel aangekondigd. Vooralsnog is alleen bekend op welke platforms de vernieuwde versie uitkomt. Het spel kwam in 2007 uit en was toen grafisch opzienbarend. Bij de release was het uitdagend om de game vloeiend te draaien. Pas in de jaren daarna kwamen er videokaarten uit die dat mogelijk maakten met de hoogste settings bij hoge resoluties.