Kijkshop.nl staakt activiteiten 'door onstuimige groei' na leveringsklachten

Bij de webwinkel Kijkshop.nl kunnen klanten niets meer bestellen. Bezoekers krijgen de melding dat het bedrijf de bedrijfsactiviteiten niet meer kan voortzetten 'door onstuimige groei in 2020'. Volgens bronnen van Quote heeft Kijkshop.nl een miljoenenschuld.

Kijkshop.nl meldt op zijn site 'in overleg met betrokken partijen te zijn om tot een oplossing te komen' en het bedrijf verwacht binnenkort duidelijkheid te geven. Klanten van Directsale.nl krijgen een identieke melding voorgeschoteld. Beide winkels zijn eigendom van ondernemer Konrad van den Bosch. Zijn andere verkoopkanaal, Plazasale op bol.com, geeft bij alle producten de melding dat deze niet leverbaar zijn.

Het rommelt al langer bij de webwinkels, zo bleek uit een stortvloed aan klachten op onder andere Gathering of Tweakers, Trustpilot en Klacht.nl. Klanten wachtten al weken op hun bestelling, krijgen hun geld niet terug bij retour en hebben geen mogelijkheid contact met het bedrijf op te nemen. Op e-mail reageert de klantendienst al weken niet en het telefoonnummer gaf sinds vorige week de boodschap dat de helpdesk wegens omstandigheden gesloten was. Sinds deze week kon er al niets meer besteld worden op de sites.

Anonieme bronnen rondom Kijkshop melden dat er een schuld van een paar miljoen euro zou zijn. Dat zou de reden zijn waarom de activiteiten gestaakt zijn. Konrad van den Bosch had het begin maart tegenover De Ondernemer, nog over 'jaloersmakende omzetten' voor Kijkshop.nl, als onderdeel van zijn bedrijf Automated DirectShipping Auction Marketplace. Van den Bosch: "In 2018 was de omzet van A.D.A.M. 5,4 miljoen euro, een jaar later was dat 10,9 miljoen. In 2020 schoot het omhoog naar 27,5 miljoen. Die enorme stijging komt vooral door het succes van Kijkshop.nl. De eerste twee maanden van dit jaar laten weer een verdubbeling van de omzet zien ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar." Bij dat bedrijf zouden 21 mensen werken. In het interview wordt niet gerept over financiële problemen.

