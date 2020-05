Amsterdam krijgt vr-gamehal met acht spellen

In Amsterdam opent op 1 juni het A'Dam VR Game Park zijn deuren. Dat is een vr-gamehal met 600 vierkante meter aan oppervlak, waarop men voor verscheidene tarieven acht verschillende vr-games kan spelen.

De games waar men van kan proeven, zijn Beat Saber en Triotech Storm voor vijf euro per persoon per ronde, en Revolvr 2.0, Top Phobia, Jacob's Prison, Project CARS 2, Arizona Sunshine en Corsair's Curse in pakketten vanaf 30 euro per persoon. De game-ervaringen worden versterkt met speciale stoelen, controllers en racesturen.

Het A'Dam VR Game Park zit in Club Shelter, een nachtclub aan de voet van de A'dam Toren die sinds 12 maart dicht is in het kader van de maatregelen tegen het coronavirus. In de bekendmaking stelt de organisatie dat het al een project met vr op touw wilde zetten, maar dat dat door deze omstandigheden in een stroomversnelling terechtkwam.

In het kader van diezelfde coronamaatregelen moeten bezoekers voor hun bezoek een reservering plaatsen. Het gaat om een pop-up, wat van nature een tijdelijk iets is. Hoe lang de vr-hal echter openblijft, zal afhangen van de animo, vertelt een woordvoerder aan Parool.