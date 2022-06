Microsoft gaat Teams Rooms beheren voor 50 dollar per maand en apparaat - update

Microsoft heeft enkele Teams Rooms-abonnementen aangekondigd, met nieuwe features voor zijn Teams-dienst. Zo komt het bedrijf met een Teams Rooms Premium-dienst, waarmee Microsoft het beheer van Teams-ruimten overneemt voor 50 dollar per maand per apparaat.

De nieuwe Teams-functies worden uiteengezet in een blogpost. Microsoft introduceert twee abonnementen die bedoeld zijn voor bedrijven en organisaties. Teams Rooms Standard is de nieuwe naam voor de huidige Meeting Rooms, maar de dienst beschikt ook over enkele nieuwe functies. Zo krijgen systeembeheerders nieuwe mogelijkheden binnen het 'admin center' van Teams. Daarmee kunnen admins bijvoorbeeld alle Teams-apparaten op afstand beheren, waaronder ip-telefoons en 'collaboration bars'.

Ook het instellen van Teams-apparaten op afstand wordt versimpeld. Teams Rooms Standard komt op 1 augustus beschikbaar en kost 15 dollar per maand en per apparaat, net als de voorgaande Meeting Rooms-functie. In Nederland en België kostte deze dienst 12,70 euro per maand per gebruiker.

Het bedrijf komt ook met Teams Rooms Premium. Met deze dienst stelt Microsoft zijn eigen experts beschikbaar voor het beheren en monitoren van Teams-ruimten van bedrijven en organisaties. Het bedrijf is hiervoor 24 uur per dag beschikbaar en neemt zo nodig 'op afstand actie' namens een bedrijf, voor zover dat is toegestaan. Als er op locatie aanpassingen aan het systeem moeten worden gemaakt, verstuurt het bedrijf een waarschuwing. Dit moet onder andere de werklast voor een it-divisie van een bedrijf verlichten.

Ook biedt de Premium-dienst volgens Microsoft toegang tot 'intelligente software' en 'verbeterde inzichten'. In de toekomst zegt Microsoft meer features aan deze Premium-dienst toe te voegen. Het bedrijf vraagt voor deze dienst 50 dollar per maand per apparaat. De dienst is per 1 augustus beschikbaar in Nederland en België. Het premium-abonnement kost 50 dollar per maand, per apparaat. Europrijzen zijn momenteel nog niet bekend.

Update, 15:36: Anders dan in de blogpost staat, laat Microsoft aan Tweakers weten dat de Teams Rooms-abonnementen pas per 1 augustus beschikbaar zijn in Nederland en België. Tegen die tijd laat het bedrijf ook de officiële europrijzen weten. Dit is aangepast in het artikel.