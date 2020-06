Microsoft geeft Teams aanpasbare achtergronden en 7x7-gridweergave

Microsoft Teams heeft aanpasbare achtergronden gekregen. Later dit jaar wordt ook een 7x7-gridweergave toegevoegd, zodat 49 mensen tegelijk in beeld komen. Laatstgenoemde functie moet volgens Microsoft lessen in het onderwijs ten goede komen.

De nieuwe optie om achtergronden aan te passen is beschikbaar in Teams bij geplande meetings. Volgens Microsoft is een greenscreen of witte muur niet nodig; de app gebruikt een algoritme om de achtergrond te vervangen door een ander beeld. Vanuit Teams kunnen gebruikers tal van achtergronden kiezen en nu ook eigen afbeeldingen uploaden. Teams had al de mogelijkheid om de achtergrond onscherp te maken.

Verder meldt Microsoft dat Teams een 7x7-gridview krijgt. Die functionaliteit komt deze maand in een previewversie. Vanaf de herfst moet de nieuwe weergaveoptie voor alle Team-gebruikers beschikbaar zijn. Vanaf de herfst komt er ook een Breakout Rooms-optie, die is bedoeld voor leraren om break-outsessies te maken tijdens het lesgeven. Zo kan een klas of groep studenten opgedeeld worden in kleinere groepjes.

Ook krijgt Teams for Education opties als Attendance Reports en Class Insights. Dat moet leraren informatie geven over de aanwezigheid van studenten en hun participatie bij de online lessen. Deze opties worden ook in de herfst toegevoegd. Verder wil Microsoft deze zomer meer controlefuncties toevoegen zoals een Meeting Lobby, waarin een leraar specifiek studenten kan aanwijzen die een bepaalde meeting kunnen bijwonen.