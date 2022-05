Microsoft test Teams voor consumenten op Android en iOS

Microsoft begint een test met Teams voor consumenten in de app voor Android en iOS. Het wordt mogelijk om in te loggen met persoonlijke accounts en de app krijgt aangepaste functies voor persoonlijk gebruik.

Microsoft begint maandag met het uitbrengen van de consumer preview van Teams voor Android en iOS, schrijft The Verge. In de komende weken zouden gebruikers de persoonlijke versie van Teams moeten kunnen gebruiken. Het gaat niet om een losse app, maar de bestaande app wordt aangepast zodat gebruikers met een persoonlijk Microsoft-account kunnen inloggen. Gebruikers kunnen ook wisselen tussen een persoonlijk en zakelijk account, om Teams zo privé en voor werk te gebruiken.

De consumentenversie van Teams krijgt naast opties voor chat en videobellen de mogelijkheid om lijsten, documenten, agenda's en locaties te delen. Er is ook een dashboard dat binnen een groep gedeeld kan worden, met daarop evenementen, locaties en taken, die leden van de groep kunnen delen. Ook krijgt Teams een kluisfunctie, voor het opslaan van inloggegevens voor bijvoorbeeld wifinetwerken of een Netflix-account. Deze kluis is beveiligd met tweetrapsauthenticatie en eind-tot-eindversleuteling. De functie zou vergelijkbaar zijn met OneDrive Personal Vault

Aanvankelijk komen de consumentenfuncties van Teams naar de apps voor Android en iOS. Microsoft wil later de desktop- en webversies aanpassen. Aan de hand van feedback van gebruikers moet er in alle versies meer functionaliteit worden toegevoegd.

Door zich met Teams ook op consumenten te richten, lijkt Microsoft de focus van Skype te verleggen. Tegen The Verge zegt Microsoft dat het bedrijf niet stopt met Skype. Microsoft ziet Teams als een evolutie, als een app die voor meer dan chatten en videobellen is bedoeld.