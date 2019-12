Gegevens van 2,4 miljoen Wyze Labs-gebruikers waren drie weken toegankelijk

Door een beveiligingslek bij smarthomefabrikant Wyze Labs waren de gegevens van ruim 2,4 miljoen gebruikers drie weken lang toegankelijk voor onbevoegden. De gegevens zaten in een onbeveiligde database die gekoppeld was aan een Elasticsearch-cluster.

Het Amerikaanse Wyze Labs bevestigde het datalek, dat duurde van 4 tot 26 december, zelf via een forumpost. Het lek werd op tweede kerstdag ontdekt door beveiligingsbedrijf Twelve Security. Volgens dit bedrijf waren in de desbetreffende periode van drie weken tal van gegevens van ruim 2,4 miljoen gebruikers compleet onafgeschermd. Er zijn geen aanwijzingen dat de data ook daadwerkelijk misbruikt zijn.

Het ging onder meer om de gebruikersnamen en mailadressen van bezitters van een slimme camera van Wyze, de mailadressen van alle mensen waarmee de camera’s werden gedeeld, lijsten van alle camera’s in huis – compleet met bijnamen, het model en de firmwareversie, ssid’s van wifi-netwerken, en Alexa-tokens voor zo’n 24.000 personen die hun Wyze-camera met de spraakassistent van Amazon hadden verbonden.

Van een kleinere groep gebruikers waren volgens Twelve Security bovendien ook allerlei gezondheidsgegevens toegankelijk, zoals lengte, gewicht, geslacht en botmassa. Volgens ZDnet zouden die afkomstig zijn van een kleine groep gebruikers die een nog niet eerder uitgebrachte verbonden weegschaal testten. Het viel het beveiligingsbedrijf op dat er ‘toevalligerwijs’ geen gegevens van gebruikers in China zijn gelekt. Ongeveer een kwart van de gedupeerden woont in de Eastern Standard Time-tijdzone. Verder trof het lek vooral gebruikers in de VS, het Verenigd Koninkrijk, de Verenigde Arabische Emiraten, Egypte en delen van Maleisië. Wachtwoorden en financiële gegevens van gebruikers zouden niet zijn gelekt.

Twelve Security zegt verder duidelijke indicaties te hebben dat de data zijn teruggestuurd naar de Alibaba Cloud in China. Ook stelt het beveiligingsbedrijf dat er zes maanden geleden al een vergelijkbaar lek is geweest bij Wyze. Het beveiligingsbedrijf heeft Wyze mede om die reden niet gewaarschuwd voor het zijn bevindingen openbaarde. "Of het nu gaat om opzettelijke spionage of om grove nalatigheid, het betreft een kwalijke actie die nader moet worden onderzocht door de Amerikaanse autoriteiten", schrijft het bedrijf.

In een forumpost bestrijdt de mede-oprichter en chief product officer van Wyze, Dongsheng Song, het bericht dat er data naar de Alibaba Cloud zouden worden gestuurd. Ook ontkent hij dat het bedrijf een half jaar geleden te kampen had met een gelijkaardig beveiligingslek. Song zegt verder dat het bedrijf maatregelen heeft genomen om de database opnieuw af te schermen voor onbevoegden. Als een gevolg hiervan moeten Wyze-gebruikers, de eerstvolgende keer dat ze met hun producten aan de slag gaan, zich opnieuw aanmelden en eventueel ook de koppelingen herstellen met Alexa, Google Assistent en IFTTT-diensten.