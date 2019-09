Microsoft: xCloud-gamestreamdienst is in VS, VK en Korea te testen op Android

De xCloud-gamestreamdienst van Microsoft kan vanaf volgend maand getest worden in de VS, Zuid-Korea en het Verenigd Koninkrijk. Deze testperiode staat alleen open voor gebruikers met Android-apparaten.

Microsoft heeft tijdens een presentatie van Inside Xbox laten weten dat gebruikers die in de genoemde drie landen de dienst willen uitproberen, naast een Android-telefoon of -tablet ook een draadloze Xbox One-controller nodig hebben. Het bedrijf gaf aan dat de variant waarbij er games vanaf Xbox One-consoles gestreamd worden op een later moment beschikbaar komt.

Voor de test werkt Microsoft in Zuid-Korea samen met SK Telekom, Vodafone in het Verenigd Koninkrijk en T-Mobile in de VS. Spelers in de VS en het VK kunnen ook aan de test deelnemen als ze gebruikmaken van een andere provider, maar in Korea is het testen van xCloud vooralsnog gelimiteerd tot SK Telekom-klanten.

Tijdens de preview zijn er een viertal games beschikbaar, te weten Halo 5 Guardians, Gears 5, Sea of Thieves en Killer Instinct. Spelers moeten een Android-apparaat met versie 6.0 of hoger hebben met ondersteuning voor bluetooth 4.0, een Xbox One-controller met bluetooth en beschikken over wifi of een 4g- of 5g-verbinding met een downlink van minstens 10Mbit/s. Er is nog geen duidelijke einddatum voor deze test; Microsoft zegt dat de test net zo lang duurt totdat xCloud consistent werkt en de technologie stabiel is.

Een woordvoerder van Microsoft heeft tegen Engadget gezegd dat er geen concrete plannen zijn om xCloud ook naar iOS-apparaten te brengen, al gaf hij aan dat Microsoft hier wel aan werkt. Uiteindelijk zal xCloud voor een veelheid aan apparaten beschikbaar komen en niet alleen inzetbaar zijn voor mobiel gamen, al is dat wel waar de test zich vooralsnog op richt.