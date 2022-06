Microsoft voegt ondersteuning voor aliassen toe aan Outlook voor desktop en web

Microsoft werkt aan de mogelijkheid om e-mails vanuit aliassen te versturen in Outlook voor de desktop. Het bedrijf bevestigt dat die functie in maart komt. Aliassen zijn nu nog alleen in de web-app van Outlook te gebruiken.

Microsoft heeft de feature op zijn roadmap gezet. Daar staat dat aliassen in maart worden ondersteund door Outlook voor Windows. Gebruikers kunnen daarmee 'een e-mail sturen vanaf een proxy-e-mailadres of een accountalias in plaats van hun primaire e-mailadres', meldt het bedrijf. Het wordt dan ook mogelijk om direct een e-mail terug te sturen naar die alias.

Het was tot nu toe alleen nog mogelijk aliassen in te stellen via de webversie van Outlook.com, maar niet in de desktop-app en ook niet in Outlook for Web of OWA, de zakelijke dienst binnen Microsoft 365. Ook in die laatste zouden aliassen later in maart worden toegevoegd.