Screenshot toont 'One Outlook'-app voor Windows 10

Er is een screenshot verschenen van de app voor Windows 10 die Mail en Calendar moet gaan vervangen. Andere screenshots bevestigen de naam One Outlook en codenaam Monarch. Maandag kwam er een gerucht naar buiten over de app en een webapp.

Inloggen op de app is alleen mogelijk met een intern account, schrijft The Verge. De site heeft de app wel kunnen openen, maar niet kunnen gebruiken. Ook linkt de site naar de webapp, maar die is op moment van schrijven niet meer bereikbaar. Een twitteraar laat screenshots zien van de downloadpagina van de app.

De app is volgens de downloadpagina nog lang niet af; de versie is voor 'brave dogfooders' en gebruikers zullen voor sommige functies nog altijd Outlook Desktop of OWA moeten openen, zo melden de instructies. One Outlook moet werken voor Intel- en ARM-processors en er komt ook een macOS-versie.

Maandag kwam al een gerucht naar buiten over One Outlook. Eind dit jaar moet een preview van Monarch beschikbaar komen en in 2022 moeten de Mail- en Calendar-apps van Windows 10 vervangen worden door de universele web-app.

Monarch zou ook de Outlook-applicaties voor Windows en Mac moeten gaan vervangen, op een later moment. De plannen zouden het einddoel zijn van Microsofts 'One Outlook'-visie, die het bedrijf vorig jaar september tijdens zijn virtuele Ignite-conferentie bekendmaakte.