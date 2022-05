Digitimes: alle iPhones in 2021 hebben tof-sensor

Apple zou al zijn iPhones in 2021 willen voorzien van een time-of-flight-sensor aan de achterkant, naast een TrueDepth-camera aan de voorkant. Dat claimt de Taiwanese krant Digitimes. Apple zou een driejarig contract hebben gesloten met cameramaker Sony.

Behalve Apple willen fabrikanten van Android-telefoons ook meer tof-sensors gaan gebruiken, meldt Digitimes. Apple heeft de tof-sensor op zijn iPhone 12 Pro-modellen gezet en op de iPad Pro van vorig jaar. Samsung, Huawei en OPPO gebruikten ook al tof-sensors op sommige telefoons, maar een dergelijke sensor zit nu nog op een kleine minderheid van de smartphones. Apple duidt zijn tof-sensors aan als lidar. Een tof-sensor zendt infraroodsignalen uit en een infraroodcamera vangt de teruggekaatste infraroodsignalen weer op, waarna software de afstand tot objecten berekent aan de hand van de tijd die verstreken is tussen het versturen en ontvangen van het signaal.

Het ligt voor de hand dat Apple een AR-product ook uitrust met een tof-sensor om de omgeving te scannen. Zo'n AR-bril of -headset zou in 2021 uitkomen. Apple is al jaren bezig met augmented reality. Zo zit ARKit op alle iPhones en iPads die iOS 13 of hoger kunnen draaien. De TrueDepth-camera van Face ID, die op veel Apple-telefoons zit sinds de iPhone X in 2017, is geen tof-sensor; het ziet diepte af aan de vorm van de geprojecteerde infraroodpuntjes op iemands gezicht, maar meet niet de time-of-flight.

Er gaan al jaren geruchten over een AR-headset of AR-bril van Apple. De eerste versie zou voor locatiegegevens en internetverbinding leunen op de iPhone van een gebruiker. Apple zegt al jaren veel interesse te hebben in augmented reality, maar maakte tot nu toe alleen software daarvoor.