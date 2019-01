Beeldscherminnovatie op de CES

De ontwikkeling van beeldschermen staat nooit stil, want stilstand betekent immers achteruitgang. De grote televisiefabrikanten spenderen daarom astronomische bedragen aan ontwikkeling, zodat ze concurrerend kunnen blijven. Op de CES proberen de elektronicareuzen elkaar de loef af te steken door indrukwekkende prototypen te tonen. Vanuit concurrentieoverwegingen wil men zich niet al te veel in de kaarten laten kijken, maar vanuit marketingperspectief is een imago als innovatief bedrijf goud waard.

Als liefhebber van technologie is het natuurlijk smullen om de nieuwste snufjes op schermgebied te bekijken. Veel schermtechnieken die voor het eerst op de CES te zien waren, zijn later met veel succes in productie genomen. Met oledschermen en de op deze CES getoonde oprolbare versie daarvan als goede voorbeelden.

De geschiedenis leert ons echter dat niet alle nieuwe technieken, hoe goed ze in de prototypefase ook mogen zijn, het productiestadium bereiken. Vaak zit hem dat in de productiekosten; als een scherm niet tegen een aanvaardbare prijs te maken is, valt er namelijk geen geld mee te verdienen en wordt het niet in productie genomen. Een goed voorbeeld hiervan is de SED-technologie van Canon, die ooit veelbelovend was, maar uiteindelijk een stille dood stierf. Op deze CES zijn we langs geweest bij LG Display, Samsung en Hisense, waar we enkele interessante prototypes bekeken.