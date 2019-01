De CES in Las Vegas is de grootste beurs voor consumentenelektronica ter wereld en elk jaar tonen alle grote tv-fabrikanten er hun nieuwe modellen. Vooral de nieuwe topmodellen zijn daarbij interessant omdat deze de nieuwste technieken gebruiken die later zullen doorsijpelen naar betaalbaarder modellen. De verschillende prototype's van nieuwe schermtechnieken die worden getoond, laten ons verder in de toekomst kijken omdat er meestal nog jaren nodig zijn om deze productierijp te maken.

Zo konden we in 2016 bij LG Display kijken naar een klein oprolbaar scherm op basis van oleds. Dit was nog een klein schermpje met een lage resolutie, maar desondanks sprak het tot de verbeelding omdat het duidelijk liet zien hoe beeldschermen er in de toekomst uit zouden gaan zien. Vorig jaar zagen we een 65" oprolbaar oledscherm, wat al zeer bruikbaar was en dezelfde goede beeldkwaliteit bood als normale oledtelevisies.

Dit jaar toont LG op CES de allereerste oprolbare televisie die daadwerkelijk geproduceerd gaat worden; de 65" R9. Hij wordt uitgebracht in LG's Signature serie en behoort daarmee tot de meest exclusieve producten van het Zuid Koreaanse merk. In een suite op de zestigste verdieping van het Mandalay Bay-hotel, waar we twee jaar geleden de W7 wallpaper oled zagen, maakten we voor het eerst kennis met deze revolutionaire nieuwe televisie.