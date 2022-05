Google brengt Pixel 5 over twee weken in Duitsland uit voor 613 euro

Google brengt zijn Pixel 5-smartphone over twee weken in Duitsland uit voor 613 euro. Dat heeft het Amerikaanse bedrijf bekendgemaakt. De Pixel 4a 5G komt later uit voor 486 euro. De telefoons komen niet naar de Benelux.

De smartphones hadden vermoedelijk iets meer moeten kosten, maar Google berekent de verlaging van de btw door, iets dat ook bij de Pixel 4a gebeurde. Duitsland en Frankrijk zijn vanuit de Benelux de dichtstbijzijnde landen waar de telefoons uitkomen. In Frankrijk kosten de telefoons 499 en 629 euro. Google brengt zijn telefoons nog altijd niet uit in Nederland of België en heeft een release gepland in negen landen. Google presenteerde de telefoons woensdagavond.

De specs waren al eerder uitgelekt en ook afbeeldingen stonden al online. De Pixel 5 laat ten opzichte van de 4a 5G de 3,5mm-jack weg, maar voegt een 90Hz-scherm, waterbestendigheid en draadloos laden toe. Het scherm van de 4a 5G is iets groter, maar de accu van de Pixel 5 heeft juist weer iets meer capaciteit.

Daarnaast presenteerde Google enkele functies. In de camera komt een nieuwe Photos Editor, die onder meer 'color pop' kan toevoegen en die achteraf de richting van de belichting kan aanpassen. Daarnaast is de interface onder handen genomen.

In de camera zelf zit een portretmodus in de nachtmodus om beide modi te combineren. Ook zijn er nieuwe video-opties die gebruikmaken van stabilisatie: 'locked', 'active' en 'cinematic pan', dat bij beweging het beeld vertraagt.

In de software zit verder Extreme Battery Saver, een functie die alles op de telefoon uitschakelt behalve een paar zelfgekozen apps. Daarnaast heeft Assistant Hold For Me, die gebruikers erop attendeert als ze niet langer in de wacht staan tijdens een telefoontje met bijvoorbeeld een klantenservice.