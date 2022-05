Sony geeft meer details over games bij nieuwe PlayStation Plus-abonnementen

Sony heeft meer details gegeven over de games die zijn inbegrepen bij de nieuwe PlayStation Plus-abo's. Bij Plus Extra en Plus Premium krijgen abonnees toegang tot twaalf PS 5-games, waaronder Demon's Souls en Spider-Man: Miles Morales. Verder gaat het om PS4-games.

Naast games van eigen studio's, voegt Sony in samenwerking met andere uitgevers games toe aan de abonnementen. Zo zullen onder andere Assassin's Creed Valhalla en Marvel's Guardians of the Galaxy onderdeel zijn van de Plus Extra- en Plus Premium-abonnementen. Ubisoft-games komen beschikbaar via integratie met Ubisoft+ Classics.

Sony heeft een lijst gemaakt waarop ook tientallen PS4-games staan die beschikbaar komen bij de nieuwe abonnementen. Ook dat zijn zowel games van PlayStation Studios als van andere uitgevers. Eerder heeft Sony aangegeven dat de Extra- en Premium-abonnementen toegang geven 'tot 400' PS4- en PS5-games, maar een complete lijst is nog niet beschikbaar. Sony zegt die online te zetten zodra de nieuwe abonnementen ingaan. Dat is in Europa vanaf 22 juni. In Azië zijn de abonnementen al vanaf 24 mei actief.

Halverwege iedere maand ververst Sony het aanbod voor de PlayStation Plus Extra- en Premium-abonnees. Het aantal games dat maandelijks ververst wordt, zal per maand verschillen. Sony spreekt van verversen en niet van aanvullen. Het is te verwachten dat games soms ook verdwijnen als een deal verlopen is. Datzelfde gebeurt bij Microsofts Game Pass.

PlayStation 5-games inbegrepen bij PlayStation Plus Extra en Premium Demon’s Souls | Bluepoint Games, PS5 PS5 Destruction AllStars | Lucid Games, PS5 PS5 Death Stranding and Death Stranding Director’s Cut | Kojima Productions, PS4/PS5 PS5 en PS4 Ghost Of Tsushima Director’s Cut | Sucker Punch, PS4/ PS5 PS5 en PS4 Marvel’s Spider-Man: Miles Morales | Insomniac Games, PS4/PS5 PS5 en PS4 Returnal | Housemarque, PS5 PS5 Assassin’s Creed Valhalla | Ubisoft PS5 en PS4 Control: Ultimate Edition | 505 Games PS5 en PS4 Marvel’s Guardians of the Galaxy | Square Enix PS5 en PS4 Mortal Kombat 11 | WB Games PS5 en PS4 NBA 2K22 | 2K Games PS5 en PS4 The Artful Escape | Annapurna Interactive PS5 en PS4

Probeerversies bij duurste abonnement

Met het duurste PlayStation Plus Premium-abonnement krijgen leden ook toegang tot probeerversies van nieuwe games. Die kunnen twee uur gespeeld worden. Speeltijd telt alleen als spelers daadwerkelijk in het spel zijn. Eventuele verdiende Trophies en savegegevens worden opgeslagen en meegenomen als spelers het spel daarna besluiten te kopen. Sony noemt als voorbeeld zes games waarvan een probeerversie beschikbaar zal zijn.

Timetrials bij PlayStation Plus Premium Uncharted: Legacy of Thieves Collection | Naughty Dog, PS5 PS5 Horizon Forbidden West | Guerrilla Games, PS4/PS5 PS5 en PS4 Cyberpunk 2077 | CD Projekt, PS5 PS5 Farming Simulator 22 | Giants Software GmBH, PS4/PS5 PS5 en PS4 Tiny Tina’s Wonderland | 2K Games, PS4/PS5 PS5 en PS4 WWE 2K22 | 2K Games, PS4/PS5 PS5 en PS4

Classic games

Het PlayStation Plus Premium-abonnement biedt verder toegang tot klassieke games, waarvan sommige met een hogere framerate en resolutie zullen draaien dan de originelen. Sommige oude PlayStation- en PSP-games krijgen ook een nieuwe interface en de optie om overal op te kunnen slaan. In de lijst met games staan titels als Ape Escape, Syphon Filter, Tekken 2 en Worms World Party. Verder biedt het Premium-abonnement de mogelijkheid om PS3-games te spelen via streaming. Dat gaat om titels waaronder Demon's Soul, Ico en MotorStorm Apocalypse.

Nieuwe abonnementen vanaf 22 juni

Eind maart kondigde Sony de nieuwe PlayStation Plus-abonnementen aan. In Nederland en België gaan de nieuwe formules op 22 juni in. Het huidige PlayStation Now-abonnement vervalt. De inhoud daarvan zit in het Plus Premium-abonnement. Het Plus Essential-abonnement is vergelijkbaar met het huidige PlayStation Plus.