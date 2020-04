Pc-versie Death Stranding is uitgesteld tot 14 juli

De release van de Windows-versie van Death Stranding is met anderhalve maand vertraagd. De verschijningsdatum is opgeschoven van 2 juni naar 14 juli. Kojima Productions zegt dat er meer tijd nodig is door de maatregelen waardoor thuisgewerkt moet worden.

Kojima Productions kondigde het uitstel op dinsdagochtend aan op Twitter. Na het uitstel komt de game uit op zowel de Steam Store als de Epic Games Store. De game is sinds november 2019 al beschikbaar voor de PlayStation 4. Het is de eerste titel van Kojima Productions, Hideo Kojima's nieuwe gamestudio die hij opzette na zijn vertrek bij Metal Gear-eigenaar Konami.

De Windows-versie van Death Stranding krijgt in ieder geval een fotomodus, ondersteuning voor uwqhd-resoluties en extra hoge framerates. Daarnaast komen er cosmetische items beschikbaar die op elementen van Valves game Half-Life zijn gebaseerd. Zo zijn naast de bril van Gordon Freeman de iconische hoofdkrab uit het schietspel uit 1998 beschikbaar, evenals de handschoenen van Alyx Vance uit de vr-titel Half-Life: Alyx.