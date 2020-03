Death Stranding komt op 2 juni uit voor pc

Uitgever 505 Games en ontwikkelaar Kojima Productions maken het al voor de PlayStation 4 uitgebrachte spel Death Stranding op 2 juni beschikbaar voor pc-gebruikers. De titel verschijnt op die datum zowel voor Steam-gebruikers als in de Epic Games Store.

505 Games meldt dat de pc-versie een foto-modus bevat en ondersteuning voor uwqhd-monitoren hoge framerates heeft. Daarnaast komen er cosmetische items beschikbaar die op elementen van Valves game Half-Life zijn gebaseerd. Zo zijn naast de bril van Gordon Freeman de iconische hoofdkrab uit het schietspel uit 1998 beschikbaar, evenals de handschoenen van Alyx Vance uit de komende vr-titel Half-Life: Alyx.

Death Stranding kwam in november vorig jaar uit voor de PlayStation 4. Het was al bekend dat er een pc-versie van het spel zou komen; de exacte releasedatum is nu pas bekendgemaakt. Zowel op Steam als in de winkel van Epic Games kost Death Stranding 60 euro.

In de post-apocalyptische spelwereld van Death Stranding draait het om steden die zich na een catatrofale gebeurtenis hebben geïsoleerd van andere steden en daarmee ook van de maatschappij. Aan de speler de taak om de verbinding tussen de geïsoleerde steden te herstellen.