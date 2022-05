Google voorziet Android TV van meer functies die Google TV al heeft

Google voorziet Android TV van enkele functies die het met Google TV al biedt, waaronder het kunnen toevoegen van video's aan lijsten om deze later te kunnen bekijken. Ook kunnen gebruikers kijksuggesties verbeteren.

Android TV-gebruikers kunnen na de update kijklijsten gebruiken via de Discover-tab. Ze kunnen video's toevoegen aan de lijst door selecties ingedrukt te houden en 'Add to watchlist' te klikken, en ook via de pagina met details over de video of na een zoekactie met Google, beschrijft onder andere Engadget.

Die pagina met details toont na de update ook trailers die automatisch beginnen met afspelen, maar gebruikers kunnen de previews deactiveren via de instellingen. Verder is een suggestiesysteem ingebouwd waar gebruikers invloed op hebben.

In de Discover-tab is daarvoor onder Device Preferences en Home Screen de functie Content Preferences toegevoegd. Deze raadt gebruikers titels aan. Door middel van Improve your recommendations kunnen gebruikers duimpjes omhoog of omlaag geven om de kwaliteit van de suggesties te verbeteren.

De functies zitten al dan niet in gewijzigde vorm al in Google TV, het besturingssysteem voor de laatste generatie Chromecast en voor recente tv's van fabrikanten. Google gaf de software voor bestaande Android TV-apparaten begin dit jaar al een update die de interface meer in lijn bracht met die van Google TV.