'Volgende The Witcher-game is over vier tot vijf jaar klaar'

De volgende Witcher-game is een singleplayer-rpg en is over vier a vijf jaar klaar. Dat is op te maken uit uitspraken van de ceo van ontwikkelstudio CD Projekt Red. Hij zegt dat een team van de studio na de release van Cyberpunk 2077 aan de slag gaat met de rpg.

Ceo Adam Kiciński zegt in het interview met de Poolse site Stooq niet specifiek dat het nieuwe project een Witcher-game is, maar hij geeft in datzelfde interview aan dat de studio alleen nog maar aan games in het universum van The Witcher en Cyberpunk 2077 werkt. Ook zegt hij dat de projecten van de studio altijd vier of vijf jaar duren en dat daar niet van afgeweken wordt.

Voor de nieuwe singleplayer-rpg is al 'een relatief duidelijk concept' gemaakt en dat zal verder ontwikkeld worden. Direct nadat Cyberpunk 2077 uitkomt op 17 september, gaat een team aan de slag met het nieuwe spel. Dat team is voorlopig het kleinste van drie teams van de studio.

Een tweede team gaat werken aan uitbreidingen voor Cyberpunk 2077. Volgens de ceo zullen dat er 'niet minder' worden dan voor The Witcher 3. Die game kreeg twee grote betaalde singleplayeruitbreidingen na de release, die tientallen uren aan gameplay toevoegen.

Het derde team werkt aan de multiplayer voor Cyberpunk 2077. De ceo benadrukt dat die spelvorm pas komt nadat de uitbreidingen voor de game klaar zijn. Eerder gaf de studio al aan dat multiplayer waarschijnlijk pas na 2021 komt.

Volgens Kiciński loopt alles op schema voor de geplande release van Cyberpunk 2077 in september. Eigenlijk zou de game in april uitkomen, maar dat werd uitgesteld. Inmiddels heeft de studio een vroege versie van de game gestuurd naar agentschappen die leeftijdclassificaties aan games geven.