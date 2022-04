Cyberpunk 2077 staat weer in PlayStation Store, met waarschuwing voor PS4-gamers

Sony heeft Cyberpunk 2077 weer in de PlayStation Store beschikbaar gemaakt. De game was daar een week na de release uitgehaald, vanwege de vele bugs. Sony zegt wel dat het niet aan te raden is om de game op een PlayStation 4 te spelen.

Het was al duidelijk dat Sony de game terug zou zetten in de PlayStation Store en dat het bedrijf aanraadde om een PlayStation 4 Pro of PlayStation 5 te gebruiken om het spel te spelen. Nu de game daadwerkelijk terug is in de digitale downloadwinkel, blijkt dat er ook een waarschuwing bij staat die het standpunt van Sony duidelijk maakt.

Zo staat in de Nederlandse PlayStation Store: "BELANGRIJKE MEDEDELING: Gebruikers blijven problemen ervaren met deze game. Het wordt niet aanbevolen om de game voor PS4 aan te schaffen. Speel Cyberpunk op PS4 Pro of PS5 voor de beste ervaring op PlayStation."

Vorige week bracht ontwikkelaar CD Projekt RED nog een patch uit voor de game, met daarin onder andere cpu-optimalisaties voor de consoleversie. Verder bevat de patch diverse bugfixes voor quests. Specifieke verbeteringen voor de PlayStation-versie waren er volgens de patchnotes niet.

Sony verwijderde Cyberpunk 2077 snel na de release uit de PlayStation Store, omdat het spel met name op de PlayStation 4 veel prestatieproblemen en bugs vertoonde. Sony zei destijds dat de maatregel 'tot nader order' was genomen. Het spel was nog wel te spelen op PlayStation-consoles en te koop als fysieke versie.