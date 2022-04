Cyberpunk 2077 is vanaf volgende week weer verkrijgbaar in PlayStation Store

Cyberpunk 2077 is vanaf 21 juni weer te koop in de PlayStation Store. Sony had het spel een week na de release in december uit zijn digitale gameswinkel verwijderd, vanwege de vele bugs en prestatieproblemen met de PS4-versie van het spel.

Ruim een half jaar na het verschijnen zal de digitale editie van Cyberpunk 2077 weer te koop zijn in de PlayStation Store. Uitgever CD Projekt maakt dat bekend in een korte mededeling gericht aan investeerders. Een verdere toelichting geeft de uitgever niet.

Snel na de release verwijderde Sony Cyberpunk 2077 uit de PlayStation Store en konden alle spelers die het spel digitaal gekocht hadden, restitutie aanvragen. Destijds zei Sony al dat deze maatregel 'tot nader order' was genomen, maar het was niet bekend wanneer het spel terug zou keren.

In de afgelopen maanden heeft ontwikkelaar CD Projekt RED diverse updates uitgebracht, die diverse bugs oplossen en ervoor zorgen dat het spel beter werkt op de PlayStation 4 en Xbox One. Er waren vooral problemen op de consoles van de vorige generatie; Microsoft haalde de Xbox-versie echter nooit uit de digitale schappen.

Of het terugkeren van Cyberpunk 2077 is gelinkt aan de release van een update met verbeteringen, is niet duidelijk. De laatste update voor de game was een hotfix, die op 14 april is uitgebracht. Patch 1.21 van 29 maart was de laatste grote update, daarin zaten diverse aanpassingen die ervoor zorgden dat het spel beter draait op de consoles van de vorige generatie.