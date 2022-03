OnePlus bereikt dit jaar een mijlpaal: de presentatie van zijn high-end toestel met 10 in de naam, in een reeks die teruggaat tot de OnePlus One uit 2014. Hoewel het eigenlijk pas de negende generatie is, zoals opgemerkt in de reacties onder dit artikel, is dat voor de fabrikant ongetwijfeld reden tot een feestje. Achter de schermen rommelt het echter al een tijdje. Na het vertrek van topman Carl Pei in 2020 bleek in 2021 dat OnePlus een dochtermerk van OPPO zou worden. Of het merk van 'Never Settle' daarmee een eigen identiteit weet te behouden, is de vraag, en de voortekenen zijn niet echt positief. Sinds jaar en dag is de eigen skin OxygenOS een van de belangrijkste pluspunten van een OnePlus-telefoon, maar vanaf dit voorjaar gebruiken OnePlus-toestellen feitelijk dezelfde software als die van OPPO.

De OnePlus 10 Pro, zoals het nieuwe topmodel voluit heet, zal het dus nog weleens lastig kunnen gaan krijgen. Zeer binnenkort ligt het toestel in Nederland in de winkels, en wij konden de smartphone twee weken geleden in de Leidse Hortus Botanicus alvast bekijken. OnePlus had zijn event daar in de tropische tuinen georganiseerd om de gelegenheid te geven de 'tweede generatie Hasselblad-camera' van het toestel alvast goed uit te proberen. Ondanks herhaalde beloftes wisten de high-end toestellen van OnePlus eerder nooit echt uit te blinken op cameragebied, zelfs niet vorig jaar, toen OnePlus voor het eerst de samenwerking aanging met het legendarische cameramerk Hasselblad. Of de OnePlus 10 Pro eindelijk wel een goede camera heeft, valt dus te bezien.

Glittertoestel met fijn handgevoel

Hoewel de OnePlus 10 Pro vrijwel exact dezelfde maten heeft als zijn voorganger - lengte, breedte en dikte schelen elkaar hooguit een paar tienden van een millimeter - is het design volledig op de schop gegaan. De OnePlus 9 Pro heeft een spiegelende hoogglans afwerking die er misschien mooi uitziet als het toestel net uit de doos komt, maar er daarna voor zorgt dat de smartphone snel vies wordt. De 10 Pro heeft daarentegen een matte achterkant, met in het zonnetje een bijzonder glinsterend effect. Het ziet er net wat anders uit dan het matglas op sommige andere smartphones van dit moment. Ergens deed de afwerking van het Gorilla Glass 5 ons een beetje denken aan de ‘Sandstone’-variant van sommige vroege OnePlus-toestellen, vooral die van de zwarte OnePlus 10 Pro. De afwerking van het nieuwe toestel voelt in de praktijk wel heel anders aan; misschien wat korreliger dan standaard matglas, maar niet ruw of antislip.

Met zijn matte behuizing en eveneens mat afgewerkte aluminium frame voelt de OnePlus 10 Pro naar ons idee prettig aan in de hand. De gewichtsverdeling lijkt goed. Hoewel het nieuwe toestel een paar gram zwaarder is dan de OnePlus 9 Pro, lijkt het in de hand haast wat lichter. Het spiegelende camera-eiland is gemaakt van keramiek, voor betere krasbestendigheid. Dat deel is weliswaar erg groot en breed, maar steekt tenminste niet ver uit en door de breedte wiebelt het toestel ook niet zo als je het op een plat oppervlak legt.

De stevigheid van de behuizing is misschien wel een punt van zorg. Zoals eerder bleek uit een filmpje van JerryRigEverything zit in de constructie een zwak punt, net onder het grote camera-eiland, waardoor de 10 Pro makkelijker dan andere toestellen in tweeën zou kunnen breken als er kracht op de behuizing komt te staan.

Oude camera's in nieuw jasje

Met de opvallende nieuwe vormgeving van het camera-eiland, met de drie grote lenzen en het ringvormige flitslampje gerangschikt in een vierkant, zou je kunnen denken dat de camera’s ook heel anders zijn dan bij de OnePlus 9 Pro. Dat valt toch wat tegen. De 48-megapixelhoofdcamera heeft nog steeds dezelfde Sony IMX789-sensor achter een f/1.8-lens, en ook de telecamera heeft dezelfde specificaties als bij het vorige toestel. De monochrome camera die er op de OnePlus 9 Pro een beetje voor spek en bonen bijzat, ontbreekt op de OnePlus 10 Pro.

De frontcamera en ultragroothoekcamera zijn bij de OnePlus 10 Pro wel vernieuwd. De eerste heeft een grotere sensor gekregen, de tweede een opvallend grote beeldhoek van 150 graden, wat een enorm fisheye-perspectief oplevert. Hoewel de sensorresolutie van de ultragroothoekcamera met 50 megapixel hetzelfde is gebleven, is de gebruikte sensor wel een stuk kleiner. Bovendien cropt de camera standaard een heel stuk in op het beeld. Om de volledige beeldhoek van 150 graden te gebruiken, moet je een speciale cameramodus activeren. Helaas mogen we je in deze preview nog geen beelden tonen van deze camera. Hetzelfde geldt voor de tele- en frontcamera.

Toestel OnePlus 10 Pro OnePlus 9 Pro Primaire camera Sony IMX789,

1/1.4”, 50 megapixel,

f/1.8, PDAF, ois Sony IMX789,

1/1.4”, 50 megapixel,

f/1.8, PDAF, ois Ultragroothoekcamera Samsung Isocell JN1

1/2.76", 50 megapixel,

f/2.2, AF

Beeldhoek 150/110 graden (fisheye/normaal) Sony IMX766

1/1.56", 50 megapixel

f/2.2, AF

Beeldhoek 123 graden Telecamera/macrocamera 8 megapixel,

f/2.4, AF, ois

3.3x 'zoom' 8 megapixel,

f/2.4, AF, ois

3.3x 'zoom' Frontcamera 1/2.74", 32 megapixel,

f/2.45, vaste focus 1/3.06", 16 megapixel,

f/2.4, vaste focus

De primaire camera van de OnePlus 10 Pro hebben we in Leiden wel uitgeprobeerd, samen met die van de OnePlus 9 Pro. Wat allereerst opvalt ten opzichte van het oude toestel, is dat het fotograferen een stukje prettiger gaat. Er lijkt minder sluitervertraging bij het maken van hdr-opnamen en ook geeft de viewfinder een betere indruk van de uiteindelijke foto. Bij de OnePlus 9 Pro worden de hdr-bewerkingen pas achteraf toegepast op het beeld en duurt het bij het bekijken van de foto in de galerij nog een seconde voordat hij klaar is. Van die vertraging is bij de OnePlus 10 Pro geen sprake. Bij het vergelijken van de gemaakte beelden is te zien dat de OnePlus 10 Pro de kleuren minder verzadigd maakt, waarbij ook het contrast in het hele beeld lager ligt. Als je inzoomt, ziet de foto er net wat gedetailleerder uit, doordat OnePlus fijne details juist wel extra contrast en ook extra verscherping meegeeft.

OnePlus 10 Pro (links) versus OnePlus 9 Pro

Ondanks het gebrek aan nieuwe hardware is er dus toch een verschil in fotokwaliteit merkbaar, dankzij nieuwe beeldverwerking. De ‘tweede generatie Hasselblad-camera’ waarvan OnePlus hoog opgeeft, is verder voorzien van een aantal nieuwe opties in de interface. Zo zijn er drie nieuwe kleurfilters toegevoegd die zijn ontwikkeld in samenwerking met Hasselblad-fotografen, waaronder de Nederlander David Peskens. Ook nieuw is dat je foto's kunt opslaan als een heic-bestand met 10bit-kleuren, wat in theorie vloeiender schakeringen mogelijk maakt dan de gebruikelijke heic- of jpg-bestanden met 8 bit.

Gebruikers die graag zelf de controle hebben over het eindresultaat, vinden op de OnePlus 10 Pro een verbeterde Pro-stand die werkt op alle camera's en niet alleen op de hoofdcamera, zoals bij de OnePlus 9 Pro. Nieuw in deze stand is het Raw+-knopje. Daarmee voegt het toestel meerdere opnamen samen tot één raw bestand dat meer informatie in schaduwen en highlights kan bevatten, net als bij een hdr-foto in de normale fotomodus. Zo bevat het raw bestand meer informatie die je nuttig kunt gebruiken in de nabewerking.

De camerasoftware van de OnePlus 10 Pro bevat zo de nodige mooie verbeteringen, maar ze komen ons wel érg bekend voor. Vorig jaar had de OPPO Find X3 Pro deze functies namelijk ook al. Nu OnePlus en OPPO meer samenwerken op softwaregebied, heeft OnePlus kennelijk de camera-app van OPPO linea recta naar zijn skin overgezet, tot en met het design van de iconen aan toe. Daar is niks mis mee, maar omgekeerd draagt het OPPO-topmodel van dit jaar, de Find X5 Pro, nu ook de Hasselblad-merknaam. Dat is dus niet langer meer een unique selling point voor OnePlus. Bovendien heeft het OPPO-topmodel niet alleen alle Hasselblad-features die ook op de OnePlus 10 Pro zitten, maar ook nog eigen extraatjes die de 10 Pro weer niet heeft, zoals verbeterde lenzen en stabilisatie op de hoofdcamera, en een speciale beeldverwerkings-chip.

Tussen ColorOS en OxygenOS

Niet alleen de camera-app, maar ook de rest van de software op de OnePlus 10 Pro - OxygenOS 12 - lijkt een mix tussen OnePlus’ oude skin OxygenOS en OPPO’s ColorOS. Hoewel bepaalde elementen in het design behouden zijn gebleven, zoals het rode cijfer 1 in de klok-widget, herken je op andere punten toch meer ColorOS dan OxygenOS. Zo is een icoon op het homescreen nu niet meer helemaal rond, maar een iOS-achtige squircle. Het geheel ziet er naar ons idee wat minder strak uit dan het oude OxygenOS, maar we zullen meer tijd moeten doorbrengen met de software om hem echt op waarde te kunnen schatten. De versie die op ons testtoestel stond, lijkt her en der ook nog niet helemaal af. Zo zijn de letters onder app-iconen en in de camera-app om de een of andere reden vetgedrukt en ook vrij groot - bij de OnePlus 9 Pro wordt beter gebruikgemaakt van het grote scherm.

OnePlus 10 Pro (blauw) versus OnePlus 9 Pro

OxygenOS was de afgelopen jaren een van de belangrijke redenen om te kiezen voor een OnePlus-smartphone, dus hoe de overstap gaat vallen bij de echte fans van OnePlus' software valt te bezien. Eén pluspunt - of lichtpuntje, zo je wilt - is wel dat handige functies die OPPO de afgelopen jaren al had ontwikkeld voor zijn toestellen, nu ook in de OnePlus-skin zitten. Hierboven noemden we al de extra functies in de camera-app, maar denk ook aan uitgebreidere mogelijkheden om het thema of de indeling van de launcher aan je eigen wensen aan te passen. Het schermmenu bevat dezelfde uitgebreide kleuropties als ColorOS, met meerdere schermmodi, functies voor videoverbetering en 'kleurwaarnemingsversterking'. Uiteraard zijn ook de nieuwe functionaliteiten in Android 12, bijvoorbeeld op het gebied van privacy, onderdeel van het nieuwe OxygenOS 12.

Kijkend naar de hardware wordt duidelijk dat er verder vooral heel veel overeenkomsten zijn tussen de OnePlus 9 Pro en de OnePlus 10 Pro. Dat wil zeker niet zeggen dat het nieuwe model slecht is toegerust; het toestel heeft alles dat je in het topsegment mag verwachten. Denk aan een 6,7"-oledscherm met superscherpe wqhd-resolutie (3216x1440) en voorzien van een ltpo-backplane voor een zeer variabele refreshrate tussen 1Hz en 120Hz. De zijranden van het scherm, dat bedekt is met een laag Gorilla Glass Victus, zijn zoals gebruikelijk een beetje gekromd. Het viel ons in het zonnige Leiden wel op dat het scherm niet zo helder lijkt te zijn, hoewel OnePlus een piekhelderheid boven de 1000cd/m2 belooft.

De OnePlus 10 Pro wordt uiteraard aangedreven door de nieuwste en snelste Snapdragon 8 Gen 1-chipset. In de Find X5 Pro bleek dat nogal een heethoofd. Het viel ons tijdens het fotograferen ook op dat de OnePlus 10 Pro behoorlijk warm werd rondom het cameragedeelte, met name bij het gebruiken van effecten zoals de kleurfilters. Er komen van het toestel varianten met maximaal 12GB werkgeheugen en 512GB opslag. Intern heeft het niet één, maar twee accu's, die tezamen een capaciteit van 5000mAh hebben. Door het gebruik van twee cellen kan het toestel sneller laden, met maximaal 80W. Op papier is dat net iets sneller dan de OnePlus 9 Pro. Draadloos laden met een eveneens snelle 50W is ook nog steeds mogelijk.

Voorlopige conclusie

OnePlus heeft zich de afgelopen jaren ontwikkeld van een merk voor de incrowd tot een fabrikant met een veel bredere focus. Daarmee is het aanvankelijke karakter wel een beetje verloren gegaan. In 2022 komen daarbij de eerste duidelijk zichtbare gevolgen van de verdere samenwerking tussen OnePlus en OPPO. De nieuwe OnePlus 10 Pro draait niet het vertrouwde OxygenOS, maar een variant die het midden houdt tussen OxygenOS en OPPO's ColorOS. Of OnePlus-fans daar blij van worden, is de vraag, maar we zullen de software uitgebreider moeten proberen om te kunnen oordelen of verandering op dit punt noodzakelijk achteruitgang betekent.

OnePlus legt de focus bij de 10 Pro zelf liever op de camera en op dat gebied lijkt het toestel inderdaad een paar mooie stappen te zetten ten opzichte van zijn voorganger. In vergelijking met de OnePlus 9 Pro gaat het fotograferen sneller en is de verbeterde Pro-modus een leuke toevoeging. De beeldkwaliteit lijkt ook iets beter, al is het verschil niet enorm. Een definitief oordeel over de camera zal nog even moeten wachten en ook voor de rest zijn nog niet alle vragen over het toestel beantwoord. Op dit moment is er al een sample naar ons onderweg, dus we hopen je spoedig een nader oordeel te kunnen geven.