OnePlus presenteert goedkopere Nord CE-telefoon met grotere accu

OnePlus heeft twee nieuwe telefoons gepresenteerd. De Nord CE 2 Lite heeft ten opzichte van de eerdere Nord CE-modellen een lagere prijs, een grotere accu en een scherm met een hogere verversingssnelheid, laat de fabrikant weten.

OnePlus heeft, vermoedelijk om de kosten te drukken, het oledscherm ingewisseld voor een lcd. Dat heeft een diagonaal van 6,59", fors groter dan de 6,43"-schermen van de overige Nord CE-modellen. De verversingssnelheid van de lcd is met 120Hz wel hoger dan die van de modellen met oledscherm, die tot 90Hz komen.

De soc is een Qualcomm Snapdragon 695, een van de goedkopere socs met een 5G-modem. Aan het camerasysteem is ten opzichte van de iets duurdere modellen niets gewijzigd, terwijl de accu met 5000mAh iets meer capaciteit heeft dan de 4500mAh van de voorgaande CE-modellen. Het toestel heeft een 3,5mm-jack. De telefoon is ook iets dikker met 8,5mm. De CE 2 Lite komt over een week uit en gaat 299 euro kosten. De CE 2 kwam uit uit voor 359 euro; de CE kostte vorig jaar bij release 329 euro.

OnePlus Nord CE-telefoons CE 2 Lite CE 2 CE Afmetingen 164,3mm

75,6mm

8,5mm

195g 160,6mm

73,2mm

7,8mm

173g 159,2mm

73,5mm

7,9mm

170g Scherm 6,59"-lcd,

20,1:9,

2412x1080px,

120Hz,

104,5cm² 6,43"-oled,

20:9,

2400x1080px,

90Hz,

100cm² 6,43"-oled,

20:9,

2400x1080px,

90Hz,

100cm² Soc Qualcomm Snapdragon 695 MediaTek Dimensity 900 Qualcomm Snapdragon 750 Geheugen en opslag 6GB, 128GB UFS 2.2 6GB, 128GB UFS 2.2 6GB, 128GB UFS 2.1 Camera's 1. 64Mp, primair, 31mm², 26mm, f/1.8

2. 2Mp, macro

3. Diepte

Front: 16Mp 1. 64Mp, primair, 31mm², 26mm, f/1.9

2. 8Mp, ultragroothoek

3. 2Mp, macro

Front: 16Mp 1. 64Mp, primair, 31mm², 26mm, f/1.9

2. 8Mp, ultragroothoek

3. Diepte

Front: 16Mp Accu en laden 5000mAh, 33W 4500mAh, 65W 4500mAh, 30W Release en prijs Mei 2022, 299 euro Maart 2022, 359 euro Juni 2021, 399 euro

Ook kwam OnePlus met de Nord 2T. Daarmee is het voor het eerst dat er een T-model van OnePlus verschijnt in het jaar na het origineel. De 3T, 5T, 6T en 7T verschenen in hetzelfde jaar als de 3, 5, 6 en 7. Het concept lijkt wel op dat van T-telefoons, met een nauwelijks gewijzigd ontwerp en een upgrade van de soc.

Ook kan de Nord 2T sneller laden; de laadsnelheid gaat van 65 naar 80W, een wijziging waarvan in de praktijk vermoedelijk weinig te merken zal zijn. De 3,5mm-jack, die ook op de Nord 2 niet te vinden was, keert niet terug op deze telefoon. De prijs is ongewijzigd. De versie met 8GB geheugen en 128GB opslag gaat 399 euro kosten, de variant met 12GB geheugen en 256GB opslag moet 499 euro opbrengen. De release is volgende week.