Onlangs schreven we op Tweakers over een watergekoelde M.2-ssd. De ssd heet MP600 Pro Hydro X en dankzij het waterblok ‘pluk je’, volgens de fabrikant in zijn persbericht, ‘de voordelen van lagere temperaturen en elimineer je vrijwel alle throttling’. Nu snap ik dat je je overgeklokte cpu en videokaart, die samen een halve kilowatt verstoken, met vloeistof wil koelen, maar een M.2-ssd, die volgens de specs maar 7 watt mag verstoken? Dat gaat natuurlijk helemaal nergens over.