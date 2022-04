"Elektrische auto’s? Ha, dat is gewoon een hype. Die gifbakken worden door kindslaven in elkaar gezet en zijn pas milieuvriendelijker als je er een miljoen kilometers mee rijdt. Je zit uren naast een laadpaal te wachten en er zijn niet eens genoeg grondstoffen! Nee, het wordt uiteindelijk waterstof, dat weet iedereen."

Het bovenstaande is een samenvatting van gesprekken tijdens diverse verjaardagsfeestjes (toen dat nog kon). Je kent het misschien wel: niet gehinderd door enige kennis somt je aangetrouwde oom op wat er slecht is aan elektrische auto’s en dat er iets veel beters komt: waterstof. Hoe minder iemand ervan weet, hoe rooskleuriger hij geneigd is de situatie in te schatten. De gedachte is vaak dat eventuele knelpunten van tijdelijke aard zijn en in de toekomst wel opgelost worden. We hebben echter te maken met natuurwetten, hoe graag je het ook anders zou willen. ‘Rijden op water’ wordt na te veel biertjes soms letterlijk opgevat en suggereert dat water(stof) een energiebron is, die in overvloed en vrijwel gratis aanwezig is.