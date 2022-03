Overheid, stop met gratis reclame voor WhatsApp bij buurtpreventie

Ga naar het buitenland en een van de dingen die je kunnen opvallen, is dat er veel minder straatborden zijn dan in Nederland. We gaan er prat op een vrijgevochten volkje te zijn, maar via een woud van verkeers- en andere borden lijken we elkaar toch netjes in het gareel te willen houden. Ergens een probleem mee? Plaats een bord en voilà, opgelost. Of nou ja, we hebben tenminste iets gedaan.

Een voorbeeld is te zien in mijn straat. Aan het begin van de straat hangt sinds kort een bord met ‘Verboden alcohol te nuttigen in het openbaar’. Ik heb in de ruim twaalf jaar dat ik hier woon, niemand op straat gezien die ook maar enigszins beschonken overkwam. Nou vooruit, met oud en nieuw als uitzondering. Waarom dan toch dat bord? Ongeveer tweehonderd meter verderop is een pleintje met een bankje waar vroeger weleens oudere mannetjes een biertje dronken, en sommigen namen daar aanstoot aan. Die mannetjes zitten er nog steeds af en toe, de borden hangen er permanent, in elke straat in de omgeving van het plein. Minstens zo aanstootgevend als je het mij vraagt.