OPPO brengt Find X8-telefoons met Dimensity 9400-soc wereldwijd uit

OPPO heeft zijn Find X8-telefoons aangekondigd. Ze zijn uitgerust met de onlangs aangekondigde Dimensity 9400-flagshipsoc van MediaTek. In tegenstelling tot de X6 en X7 komen deze smartphones ook buiten China beschikbaar.

Het standaardmodel heeft een 6,59"-oledscherm met een resolutie van 2220x1080 pixels en dynamische refreshrate tot 120Hz. De X8 Pro heeft dezelfde resolutie en verversingssnelheid, maar bevat een iets groter oledscherm van 6,78 inch.

Het niet-Pro-model krijgt drie achtercamera's van 50MP: een hoofdcamera, ultrawide en een periscopische telelens met 3x optische zoom. De X8 Pro krijgt daarnaast een extra 50MP-periscooplens met 6x-zoom. Laatstgenoemde heeft ook een cameraknop, waarmee gebruikers snel de camera-app kunnen openen, een opname kunnen maken en in- en uit kunnen zoomen.

Beide smartphones worden uitgerust met Dimensity 9400-processor, het nieuwe topmodel van MediaTek. Ten opzichte van zijn voorganger, die in de Find X7 zit, zou de soc tot 28 procent sneller zijn in multicoretaken, 35 procent sneller in singlecoretaken en tot 40 procent minder energie verbruiken. Ook moet de chip sneller AI-berekeningen kunnen uitvoeren.

De Find X8 krijgt een 5630mAh-accu, terwijl de X8 Pro een 5910mAh-accu heeft. Beide bieden ondersteuning voor bedraad snelladen op 80W en draadloos snelladen op 50W. Ook hebben ze beide een IP69-certificering, wat betekent dat ze bestand zijn tegen stof en waterstralen.

De telefoons zijn in China verkrijgbaar vanaf 30 oktober. De versie van de X8 met 12GB geheugen en 256GB opslag kost daar omgerekend zo'n 545 euro, en de duurste versie, met 16GB geheugen en 512GB opslag, wordt verkocht voor 659 euro. De 12/256GB-variant van het Pro-model kost in China omgerekend 688 euro en de versie met 16GB ram en 1TB opslag moet 883 euro kosten. OPPO heeft in een persbericht laten weten dat de telefoons 'binnenkort' wereldwijd beschikbaar komen, maar het is nog niet duidelijk wanneer precies.