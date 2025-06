TNO start eind 2025 bouw van fabriek voor fotonische chips in Eindhoven

TNO begint eind dit jaar met de bouw van een fabriek voor fotonische chips op de High Tech Campus in Eindhoven, zo maakt de organisatie bekend. De fabriek moet de productie van op indiumfosfide gebaseerde fotonische chips mogelijk maken.

TNO werkt onder meer samen met het Photonic Integration Technology Centre, de Technische Universiteit Eindhoven en de Universiteit Twente voor de bouw van de fabriek, aldus de onderzoeksorganisatie. TNO schrijft dat Nederlandse bedrijven als Smart Photonics gebruik zullen maken van de fabriek, die bedoeld is om het 'algehele Nederlandse ecosysteem rond fotonische chips te versterken'.

De fabriek wil eind dit jaar de productie van een pilotlijn van 6-inchwafers starten. De opschaling naar 6-inchwafers moet ten opzichte van 4-inchwafers zorgen voor een efficiënter productieproces, zo schrijft TNO. De pilotlijn wordt gefinancierd via de EU Chips Act, PhotonDelta, het ministerie van Economische Zaken, het ministerie van Defensie en TNO, en maakt deel uit van het in november aangekondigde PIXEurope-initiatief. In totaal investeren de organisaties 153 miljoen euro. Daarbovenop betaalt High Tech Campus Eindhoven de aanleg van het gebouw en de cleanroom.

Fotonische chips verzenden data met licht in plaats van elektrische signalen. TNO schrijft dat de fotonische chips door onder meer hun hoge snelheid, lage energieverbruik en grote bandbreedte de prestaties van datacenters kunnen verbeteren. Ook zouden zij een grote rol kunnen spelen in geavanceerde toepassingen als AI, 6G-netwerken, medische diagnostiek en defensiesystemen.