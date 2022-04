Het is weer najaar en dat betekent dat de spotlight helemaal gericht is zoals Apple wil: op de producten. Er komt weer allerlei nieuw spul uit en daaromheen hoort een circus met een gelikte presentatie, preorders, reviews en de uiteindelijke start van de verkoop. Dit jaar zal dat voor Apple extra fijn aanvoelen, want in de afgelopen maanden was het bedrijf vooral ánders in het nieuws en in dit verhaal gaat het over dat andere nieuws: de rechtszaken en overheidsonderzoeken naar vermeend misbruik van zijn marktmacht in bijvoorbeeld de App Store en op andere plekken.

Vaak is het zo dat bedrijven bij druk vanuit de overheid of rechtspraak liever meebuigen dan helemaal barsten. Dat blijkt ook hier; er gaan dingen veranderen en die ga je vermoedelijk ook merken als gebruiker van nieuwe of oudere Apple-producten.