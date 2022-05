Google toont vernieuwingen voor Play Store op Wear OS

Google toont het nieuwe ontwerp van de Play Store op Wear OS. Dat is gebaseerd op het Material You-design met afgeronde hoeken en moet het makkelijker maken om op een klein scherm in de downloadwinkel te navigeren. Ook komen er andere aanpassingen.

Google belooft verschillende veranderingen voor de Play Store met betrekking tot Wear OS. Zo moet het makkelijker worden voor gebruikers om vanaf een telefoon of ander apparaat apps voor smatwatches te vinden. Dat kan door 'watch' of 'watch face' toe te voegen aan een zoekopdracht.

Ook als gebruikers niet specifiek op zoek zijn naar een app, wil Google Wear OS-apps in de schijnwerpers zetten. Dat zal gebeuren met clusters van aanbevolen apps in de Play Store-categorieën Wear OS en Watchfaces for Wear OS.

Het nieuwe ontwerp van de Play Store op Wear OS is gebaseerd op de Material You-principes die Google sinds mei dit jaar hanteert. Op horloges worden apps weergegeven als een lijst en de items hebben afgeronde hoeken. Volgens Google is het ontwerp geoptimaliseerd voor gebruik op kleine horlogeschermpjes en kunnen gebruikers apps installeren vanaf het horloge.

Ook zegt Google dat Wear OS-apps een betaalpagina zullen openen op een gekoppelde Android-smartphone, als er vanuit een app op het horloge een in-appaankoop wordt gedaan. Die aankoop kan dan op de telefoon afgerond worden.

Volgens Google worden de veranderingen in de komende weken doorgevoerd in de Play Store op Android-telefoons en Wear OS-horloges met versie 2.0 of nieuwer. Bij sommige Wear OS-horloges is het nieuwe Play Store-ontwerp al vroegtijdig doorgevoerd, schreef 9to5google begin deze maand. Google geeft daar nu zelf voor het eerst concrete informatie over.

De veranderingen zijn aangekondigd in de aanloop naar de introductie van Wear OS 3.0. Die nieuwe versie is een combinatie van het Google-besturingssysteem en Samsungs Tizen-besturingsysteem voor smartwatches.