Italiaanse mededingingsautoriteit legt Google boete van 102 miljoen euro op

De Italiaanse mededingingsautoriteit legt Google een boete op van 102 miljoen euro omdat het misbruik zou maken van een dominante positie ten opzichte van appontwikkelaars. De directe aanleiding is de weigering van Enel X Italia-app tot Android Auto.

Volgens de Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato stond Google niet toe aan Enel X Italia om haar zogenaamde JuicePass-app compatibel te maken met de Android Auto-modus en dat al gedurende twee jaar. Via JuicePass kunnen Italiaanse gebruikers routebeschrijvingen krijgen naar laadstations voor elektrische auto's en kunnen ze reserveringen boeken aan deze laadstations.

‘Door deze onrechtmatige weigering van Google tot Android Auto werd de functionaliteit van de Enel X Italia-app ingeperkt. Google heeft vervolgens via haar eigen Google Maps-app diensten aangeboden om laadstations te bereiken. In de toekomst bestaat de kans dat betaal- en reserveeropties zullen worden toegevoegd’, aldus de mededingingsautoriteit in een statement.

Volgens de Italiaanse autoriteit kan de uitsluiting van JuicePass tot Android Auto ertoe leiden dat het gebruik en de adaptatie van de app hinder ondervindt in een periode waarin de markt voor elektrische wagens toeneemt. Google’s houding zou volgens de autoriteit ook de ontwikkeling van elektrische vervoersmiddelen beïnvloeden tijdens een cruciale fase.

Bovenop de boete van 102 miljoen euro vaardigde de Italiaanse mededingingsautoriteit een verbodsmaatregel uit die Google verplicht om zowel Enel X Italia als elke andere appontwikkelaar toegang te verlenen tot de Android Auto-modus. De autoriteit zal naar eigen zeggen een onafhankelijke expert aanstellen die zal controleren of Google de opgelegde maatregelen effectief uitvoert en die de effecten van de maatregelen zal monitoren. Google heeft nog niet gereageerd op de beslissing van de Italiaanse autoriteit.

Enel, het multinationale energiebedrijf achter de app, werd in 1962 opgericht in Italië. In 1999 werd het geprivatiseerd, maar momenteel is de Italiaanse staat nog de grootste aandeelhouder met 23,6 procent van de aandelen.