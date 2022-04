'Japan wil antitrustonderzoek starten naar Apple en Google'

De Japanse overheid wil volgens zakenkrant Nikkei een antitrustonderzoek starten naar Apple en Google. Met het onderzoek zou de overheid erachter willen komen hoe de twee bedrijven omgaan met Japanse smartphonemakers en of deze zakelijke afspraken eerlijk verlopen.

Voor het onderzoek zou de overheid een panel samenstellen, schrijft onder meer The Japan Times op basis van Nikkei. In dit panel moeten ambtenaren en externe experts komen. Zij starten volgens Nikkei later deze maand met hun onderzoek naar Apple en Google en gaan gesprekken voeren met hooggeplaatsten bij Japanse smartphonemakers en fabrikanten van slimme speakers en pc's.

Het onderzoek zou zich op zakelijke afspraken binnen Japan focussen en op de vraag of deze afspraken eerlijk verlopen in vergelijking met vergelijkbare zaken in andere landen. Mochten er door het onderzoek problemen naar voren komen, dan zou de Japanse overheid de antitrustregels willen aanscherpen, schrijft de zakenkrant.