Apple ontslaat pas aangeworven manager na protest personeel - update

Apple heeft een pas aangeworven manager ontslagen nadat het personeel protest had aangetekend tegen diens aanstelling. De man werd in april aangenomen om de advertentieafdeling van het bedrijf te komen versterken.

Het gaat om Antonio Garcia Martinez, een voormalige product manager van Facebook die volgens medewerkers van Apple vrouwonvriendelijke en racistische opmerkingen had gemaakt in een boek uit 2016 waarin de man getuigt over zijn tijd bij het socialemediabedrijf.

Volgens het persagentschap Bloomberg zouden Apple-medewerkers aan Eddy Cue, Apples senior vicepresident van software en diensten, hebben gevraagd naar wat er is misgelopen tijdens de aanwervingsprocedure die de cultuur van inclusie bij Apple moet helpen bevorderen.

Apple zette vervolgens de samenwerking stop en stelt in een statement aan Bloomberg dat het bedrijf ‘streeft naar een inclusieve, open werkplek waar iedereen zich gerespecteerd en geaccepteerd voelt.’

Garcia Martinez reageerde ondertussen via Twitter op het ontslag bij Apple. “Apple heeft contact met mij opgenomen via een voormalige collega. Het bedrijf vond mijn ervaring in de advertentiewereld belangrijk en overtuigde me om van job te veranderen. Ik zette al mijn toekomstige schrijfambities aan de kant om een carrière bij Apple mogelijk te maken.” Martinez verklaart bovendien dat het bedrijf uit Cupertino wel degelijk op de hoogte was van de inhoud van het boek waarin hij de omstreden uitspraken had gedaan.

Update, 10u40: Artikel aangepast naar aanleiding 10u40: Artikel aangepast naar aanleiding reactie

Update, 15 Mei, 12u00: Reactie Garcia Martinez toegevoegd aan het artikel.