Ming-Chi Kuo: Apples vouwbare iPad verschijnt in 2024 en krijgt een kickstand

Apple wil volgend jaar een vouwbare iPad uitbrengen. Dat zegt analist Ming-Chi Kuo. Die vouwbare iPad zou een kickstand van koolstofvezel krijgen. Het bedrijf zou daarnaast van plan zijn om begin volgend jaar een gerefreshte iPad mini in productie te nemen.

Kuo verwacht dat die vouwbare iPad in 2024 verschijnt en door het Chinese bedrijf Anjie Technology wordt gemaakt. De analist geeft niet veel details over het product, maar zegt wel op basis van enquêtes dat het een kickstand krijgt die gemaakt is van koolstofvezel. Daardoor zou die kickstand lichter zijn en langer mee kunnen gaan. Anjie Technology zou in ieder geval de kickstand maken. Kuo verwacht ook dat vouwbare apparaten steeds vaker met kickstands uitgerust zullen worden.

Er gaan al langer geruchten over een vouwbaar Apple-product. Zo zei Kuo in 2021 dat Apple dit jaar met een vouwbare 8"-iPhone zou komen, al zei Samsung onlangs dat Apple juist niet meer aan zo'n vouwbare smartphone werkt. Mark Gurman sprak eerder over een vouwbaar apparaat met een 20"-scherm dat een hybride zou zijn van een MacBook en een iPad. Mogelijk krijgt dit apparaat een kleuren-E Ink-paneel als tweede scherm.

Verder verwacht Kuo niet dat Apple in de komende negen tot twaalf maanden nog met nieuwe iPads komt. De analist denkt dat Apple daardoor dit jaar tien tot vijftien procent minder iPads zal verkopen dan in 2022. Mogelijk is een gerefreshte iPad mini Apples eerste nieuwe iPad; die zou in het eerste kwartaal van volgend jaar in massaproductie kunnen gaan.