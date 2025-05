Gerucht: Apples vouwbare laptop verschijnt in 2026

Apple is naar verluidt van plan om zijn eerste laptop met vouwbaar scherm in 2026 uit te brengen. Het bedrijf zou nu in gesprek zijn met leveranciers. Volgens een eerder gerucht testte Apple een vouwbare laptop met een 20"-scherm.

De onthulling zou in 2025 plaatsvinden, waarna de eerste apparaten in 2026 worden geleverd, meldt Business Korea. De bronnen geven verder geen details over het scherm. In februari vorig jaar gaven bronnen wel aan dat Apple aan een 20"-vouwbare laptop werkte met een 4k-scherm. De onderkant van het scherm zou als een virtueel toetsenbord kunnen dienen en er zou geen trackpad komen.

Het is niet duidelijk of het om een MacBook of een iPad zal gaan; Business Korea schrijft over een MacBook, analist Ming-Chi Kuo zei eerder dit jaar dat er een vouwbare iPad aankomt. Toen noemde hij 2024 als jaartal.