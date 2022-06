Gerucht: Apple werkt aan prototype laptop met vouwbaar scherm van 20"

Apple werkt mogelijk aan een prototype van een laptop met een vouwbaar scherm. Dat product zou over drie of vier jaar moeten uitkomen en geen vast toetsenbord en trackpad hebben. De informatie komt uit meerdere betrouwbare bronnen.

Volgens Bloomberg-auteur Mark Gurman is Apple al een paar jaar bezig met de ontwikkeling van het apparaat, dat geldt als een hybride van een MacBook en een iPad. Het vouwbare scherm zou aan de bovenkant moeten dienen als regulier scherm, terwijl aan de onderkant gebruikers op een virtueel toetsenbord kunnen typen. Daarmee zou het apparaat geen fysiek toetsenbord en trackpad krijgen.

Analistenbureau Display Supply Chain, die in het verleden vaak heeft laten zien over juiste informatie te beschikken over onaangekondigde producten, vermeldt ook de komst van een laptop met vouwbaar scherm van Apple. De release zou binnen vijf jaar moeten plaatsvinden. Het zou gaan om een vouwbaar scherm met een diagonaal van meer dan 20" en een resolutie van mogelijk meer dan 4K.

Een dergelijk apparaat maakt het mogelijk om als 'laptop' te gebruiken via een virtueel toetsenbord, terwijl gebruikers het apparaat ook een kwartslag kunnen draaien en het als monitor kunnen gebruiken in combinatie met een extern toetsenbord. Apple maakt al jaren gebruik van gevouwen schermen, onder meer in iPhones, maar gebruikte tot nu toe geen schermen die gebruikers zelf kunnen vouwen.

