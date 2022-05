Gurman: Apple brengt nieuwe MacBook Air en instapmodel MacBook Pro in najaar uit

Bloomberg-journalist Mark Gurman heeft van zijn bronnen vernomen dat Apple in de herfst van dit jaar een groot aantal aankondigingen op de planning heeft, waaronder een vernieuwde MacBook Air en een relatief low-end MacBook Pro.

Gurman somt in zijn Power On-nieuwsbrief op welke aankondigingen Apple volgens zijn bronnen gaat doen in de herfst. Naast vier nieuwe iPhones en drie Apple Watches gaat het volgens hem om een instapmodel van de MacBook Pro, een MacBook Air met vernieuwd ontwerp, de nieuwe Mac Pro, een iMac, een upgrade voor de iPods Pro, een low-end iPad en iPad Pro's. Over al deze producten gaan al langer geruchten rond.

De MacBook Air werd volgens eerdere geruchten halverwege 2022 verwacht. Ook stipt Gurman aan dat de iPad Pro's niet tijdens Apple evenement in de lente aangekondigd worden. Dat evenement zou in maart of april moeten plaatsvinden. Volgens de Bloomberg-journalist bestaat de kans dat de iMac daar wel wordt aangekondigd, in plaats van in het najaar.

De publicatie ligt in lijn met de berichtgeving van een andere bekende leaker rond Apple-producten, Dylandkt. Die schrijft dat Apple tijdens het lente-evenement een Mac mini met M1 Pro- en M1 Max-chips, een nieuwe iPad Air en de vernieuwde iPhone SE gaat aankondigen. Volgens hem staat de iMac Pro nog steeds op de planning voor een aankondiging in de lente, al zouden er zorgen zijn rondom de productie van deze computer.