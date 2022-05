Bloomberg: Touch Bar verdwijnt dit jaar bij laatste MacBook in line-up

Apple gaat dit jaar de laatste MacBook-laptop die het nog verkoopt met Touch Bar, vervangen door een model zonder de oledstrip boven het toetsenbord. Daarmee zou na zes jaar een einde komen aan de poging om de functietoetsen te vervangen.

De laptop, de goedkopere uitvoering van de MacBook Pro, krijgt reguliere functietoetsen net als de duurste MacBook Pro's vorig jaar, meldt 9to5Mac op basis van een afgesloten deel van de nieuwsbrief van Bloomberg-redacteur Mark Gurman. De huidige uitvoering van de laptop, uit november 2020 en voorzien van een M1-soc, heeft wel een Touch Bar.

Apple wil de goedkopere MacBook Pro onderscheiden van de duurdere versies door downgrades toe te passen op het gebied van scherm, opslag en processor. De processor wordt de M2, die dus vermoedelijk minder krachtig zal zijn dan de M1 Pro en M1 Max uit de MacBook Pro's van vorig jaar. De M2 is vermoedelijk wel krachtiger dan de M1 van twee jaar geleden. De M2-processor komt volgens Gurman niet alleen in de nieuwe goedkopere MacBook Pro, maar ook in een 24"-iMac, de MacBook Air en de Mac mini.

Over de opslag is nog niets bekend, maar het scherm heeft volgens Gurman geen 120Hz-verversingssnelheid. Ook zal het geen miniled zijn, maar een reguliere lcd. Gurman zei eerder dat de laptop in het najaar uit zou komen. Apple heeft niet gereageerd op dit gerucht.